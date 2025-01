Fenarreco e outros projetos são aprovados para captação de recursos em Brusque; confira os valores

Brusque conta com quatro projetos aprovados e aptos para captação de recursos por meio da lei de incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet.

As empresas que apoiarem os projetos podem deduzir até 100% do valor aportado no Imposto de Renda devido (ao limite de 4% do IR), permitindo que os recursos permaneçam na cidade e sejam direcionados para fortalecer a cultura local.

Confira os projetos aprovados:

38ª Festa Nacional do Marreco (Fenarreco) – Valor total: R$ 2.050.950,00.

O projeto contempla toda a infraestrutura, atrações, serviços necessários e a divulgação do evento, que contará novamente com entrada gratuita em todos os dias.

Desfile de Abertura da 38ª Fenarreco – Valor total: R$ 403.522,95.

Abrange a infraestrutura, atrações e serviços necessários para o desfile, além da divulgação.

Big Band Brusque – Temporada 2025 – Valor total: R$ 441.738,05.

Prevê oficinas gratuitas de instrumentos de sopro e bateria para a comunidade, além da contratação de 14 músicos profissionais para ensaios e apresentações durante o ano.

2º Fim de Semana de Música de Câmara de Brusque – Valor total: R$ 87.362,00.

Inclui atrações de música erudita, infraestrutura técnica, serviços necessários e divulgação do evento.

Mais projetos a caminho

Segundo o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot, o ano de 2025 será marcado por novos projetos.

“Esses quatro projetos aprovados já representam um avanço importante para a cultura de Brusque. Além disso, novas iniciativas serão submetidas, permitindo que empresas locais e regionais invistam na cultura sem impactar seus caixas e ainda ganhem visibilidade com publicidade institucional ligada a eventos culturais de grande relevância”, destaca.

Patrocínio

Empresas tributadas sob o lucro real podem destinar até 4% do Imposto de Renda devido para patrocinar os projetos.

Além disso, pessoas físicas também podem contribuir, utilizando até 6% do imposto devido, conforme a legislação.

“O patrocínio é uma forma de aproximar as empresas da comunidade onde estão inseridas, reforçando seu papel social ao incentivar artes e cultura”, enfatizou Balbinot.

Para mais informações sobre os projetos e contrapartidas oferecidas, os interessados podem entrar em contato com a Fundação Cultural de Brusque pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (47) 98893-0898.

Com a captação de recursos já em andamento, a expectativa da prefeitura é que os projetos sejam iniciados em breve.

Leia também:

1. Brusque recebe R$ 1,9 milhão do governo federal para redução de filas do SUS

2. Divulgados horários de velório e sepultamento de José Mauro, fundador de empresa brusquense

3. Em dificuldades financeiras, Brusque deve apostar em contratações mais jovens para temporada 2025

4. Casal da Austrália passa por Brusque durante viagem de volta ao mundo de carro

5. Lula sanciona lei que permite construção da barragem de Botuverá

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: