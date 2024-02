Festa da tilápia e Sfilata del Vino: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Festa da Tilápia do Russi

Nesta sexta, sábado e domingo, dias 16, 17 e 18 de fevereiro, será realizada a primeira edição da Festa da Tilápia do Russi. O evento acontece no pavilhão da Fenarreco, em Brusque, e começa a partir das 18h. A entrada e o estacionamento são gratuitos. A festa promete uma culinária especial e diversas atrações musicais para comemorar os 35 anos do Pesque e Pague Russi. Os valores variam, crianças de até 5 anos não pagam pelo buffet livre, que custa R$ 79. Crianças de até 12 anos pagam metade do valor, R$ 39. Pessoas que possuem carteirinha de bariátrica pagam R$ 59. Os pagamentos podem ser feitos via Pix, cartão de crédito ou débito e em dinheiro. Endereço: Rua Gentil Battisti Archer, no Centro 2.

2. Stand up do padre

Também nesta sexta-feira, 16, acontece o show de stand up “Fora da Caixinha, apresentado pelo padre Patrick. O evento acontece no teatro do Cescb e possui sessões às 20h e 22h. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos no site ingressodigital.com. Endereço: Rua Pedro Werner, 180, no Jardim Maluche.

3. Futebol e churrasco

O Cruzeiro Esporte Clube de Guabiruba realizará na sexta-feira, 16, a partir das 19h, a sua famosa Noite do Churrasco. Com Andrei Leite comandando a música ao vivo, será possível comer na sede do clube ou realizar retirada. O filé duplo custará R$ 70 e reservas poderão ser feitas através do telefone: (47) 99143-7639. Endereço: Rua Sibéria, 622-764, no bairro Aimoré.

4. Mosaico Cultural

A Fundação Cultural de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, realizará nos seus corredores na sexta-feira, 16, o Mosaico Cultural. O evento gratuito que marca a abertura do ano da instituição começa às 18h30 e possui programação até às 23h30. No Mosaico Cultural será possível conhecer veteranos, novos estudantes e a comunidade em geral. O público também poderá experimentar diversas modalidades artísticas em mini-oficinas oferecidas por talentosos professores. Sobre atrações, haverão apresentações ao vivo de música, dança, teatro, artes visuais, artesanato e capoeira.

5. Tribaile na Fenarreco

No sábado, 17, acontece o Tribaile no pavilhão da Fenarreco. A festa é para maiores de 16 anos e os portões abrem às 20h. Entre as atrações estão nomes como João Luiz Corrêa, grupo Sorriso Lindo e Tchê Chaleira. O ingresso custa R$ 40 e podem ser adquiridos no site ingressonacional.com.br. Endereço: Rua Gentil Battisti Archer, no Centro 2.

6. Emerson Ceará

O humorista se apresenta no teatro do Cescb no sábado, 17, às 21h. Em seu novo show solo, Emerson Ceará fala das histórias e perrengues que passa nas suas viagens pelo Brasil. Será permitida a entrada de pessoas maiores de 16 anos e os ingressos custam a partir de R$ 56. Informações sobre o evento podem ser retiradas do site sympla.com.br. Endereço: Rua Pedro Werner, 180, no Jardim Maluche.

7. Ainda há Carnaval

A Forget House realizará no sábado, 17, a Brasil Core, evento de carnaval da produtora. A festa acontecerá no espaço da Lux Eventos e os ingressos custarão entre R$ 20 e R$ 25. Com início marcado para as 21h e término às 4h, o evento promete trazer o melhor da cultura brasileira e também apresentará dinâmicas divertidas ao público. Mais informações podem ser obtidas no Instagram da produtora (@forgethouse). Endereço: Rua Vendelino Maffezzolli, 50, no bairro Santa Terezinha.

8. Sfilata del Vino

O Sfilata del Vino é o evento que antecede a Festa Italiana de Guabiruba e chega à sua 5ª edição neste ano. Celebrado no dia 17 de fevereiro, o desfile busca trazer um pouco do encanto da festa para o Centro da cidade e prestar homenagem a algumas famílias descendentes de italianos que participaram da colonização da região. Marcado para começar às 19h30, o desfile será realizado no mesmo percurso do desfile de Natal do município.

