A primeira é aquela “Você pra mim foi o sooooooooool!” que era uma música famosa da Tetê Espíndola (que não tem parentes em Brusque, ok!), mas agora quem gravou foi aquela Luana Prado, que tem a voz da Dilma Bolada. Essa tocou na praia, na balada sertaneja, na lancha, no jet, no caldo de cana, no corsa do telemensagem e até em chá de revelação de bebê.

A outra é aquela “Deus eu tenho tantas bençãos, blééééééeemmmmm!” da Isadora Pompeo, que nem imagino quem seja. Essa a cada dois posts da turma no Instagram, cinco vêm com essa música, é inacreditável! Se vocês acham que Hotel California é a música mais tocada no mundo de todos os tempos, essa aí é a mais tocada do Universo!

Os posts da turma com essa música são mais ou menos assim:

• o cara tira aquela foto massa da família toda reunida na Igreja Nossa Senhora dos Picaretas do Senhor e já pensa, vamos colocar essa música aí no post que vai ficar show nos stories.

• o cachorro da moça foge porque ela é pamonha, deixou o portão aberto, então ela acha o bichinho e dale essa música, não tem errada.

• caiu o muro da casa na enchente e o pedreiro acabou de arrumar, olha a música aí de novo pra mostrar o serviço.

• a filha passou de ano no curso de ponto cruz das Linhas Círculo em Gaspar, não tem música melhor pra colocar, é essa “com certeza”.

• o cara compra um carro financiado até a zorba, faz o post ao lado do garagista rindo e coloca essa música, clássica.

• não tem aquela foto do exame de fezes que deu negativo, é essa música aqui que eu vou colocar pra animar.

• o filho caiu de bicicleta descendo o morro do lado de casa e só ralou o cotovelo, mete ficha DJ “Deus eu tenho… blééééémmmm!”

Mas o pior é quando vem acompanhado daquele famoso “Gratiluz!”. Aí não tem pra ninguém! Milhares de curtidas…

Filosofando sobre a vida

não jogo beach tennis

não curto sertanejo universitário de nenhum tipo

não gosto de trilha

não gosto de muvuca, nem de música alta

detesto carro elétrico

quase não vou a Igreja

acho coach, mentor e influencer uma bobajada sem tamanho

não falo gratidão, falo obrigado

seria eu um neandertal vivendo na época errada?

People from Brazil

O Brasil é o país em que o cara que foi preso pode viajar lépido e fagueiro pelo mundo afora e o que não foi preso tem que entregar o passaporte.

Diga uma coisa que assusta os outros quando você fala

“Eu nunca, jamais assisti nenhum episódio dessa série La Casa de Papel”

Dependência química

Hoje em dia a cada 10 pessoas que você vê curtindo a praia, 8 estão no celular. Só não estão no celular os outros 2 porque estão tomando banho de mar. Mas daqui a pouco vem algum acessório que a pessoa vai com o celular tomar banho de mar também. Pode anotar!

Rodízio de coxinha

A coxinha, um dos nossos quitutes mais tradicionais, foi eleita a 4ª fritura mais amada do planeta, pela TasteAtlas. No ano passado ela não estava nem entre as 10 e esse ano melhorou bastante a sua posição no ranking mundial. Na verdade, ela só não está em primeiro lugar no mundo por causa dessa turma de fitness que tem por aí! Senão era campeã direto. Não tinha pra ninguém! Pronto, falei.

Primeiro Mundo

Na Inglaterra um motorista chamou a polícia para relatar que estava embriagado demais para dirigir e eles o levaram para casa. Se essa a moda pega aqui em Brusque, o pessoal do UBER pode parar de trabalhar a noite. O problema vai ser o efetivo da PM dar conta sozinho da demanda…

Par perfeito

O casal perfeito nos dias de hoje seria aquele que o marido é juiz e a mulher é advogada e vice-versa? Olha…

Rios de tristeza

Rio do Sul está igual aquele guri que tinha na escola que vivia sempre emperebado. Tinha catapora no colégio, lá ele pegava catapora. Tinha caxumba, não tinha errada, pau. Surto de piolho, podia passar o SBP na cabeça e amarrar o pano antes da lêndea nascer já. Arca caída? Mau olhado? Trisa? Pegava de tudo, vivia na benzedeira, à base de garrafada de prego, beterraba, leite condensado e ovo de pata. Assim está Rio do Sul: é enchente, enxurrada, cai barreira, cai estrada, loucura! Pode mandar benzer!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” de hoje vai pros aniversariantes Leandro Tottene (Léo), Deivis Júnior, Edinho Schneider, Jair Bonecher, Igor Maciel, Fabricio Morelli Belli, Leandro Diegoli, Augusto César Diegoli, Ricardo Bernz, Emílio Tarter, Ederson Dada (Tatu), Karl Heinz Fischer, Luciano Camargo, Onildo José Pereira Jr, Jefferson Fagundes, Binho Zen, Everton Cunha (Kankinha), Jorge Bianchini, Juliane de Souza e Silva, Dona Gilda Zendron, meu tio Leonardo Pavan e pra irmã Ana Paula Lauritzen. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e até sexta que vem!

Sabedoria Butecular

“Quem leva livro pra praia ou não gosta de ler ou não gosta de praia” – by Choque de Cultura