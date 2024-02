Editorial: Por um fio

Nesta semana, o jornal O Município publicou notícia de que a Prefeitura de Brusque assumiu compromisso de reduzir a quantidade de fios expostos nos postes das ruas, em reunião realizada com as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc).

A ideia é trazer para cá um modelo que deu certo em Jaraguá do Sul, e elaborar um plano para a retirada dos fios e cabos dos postes, para serem realocados de forma subterrânea.

O objetivo, além de deixar a cidade mais bonita e atrativa, é também evitar acidentes, que eventualmente acontecem quando um veículo mais alto acaba arrebentando fios, o que também gera interrupção no fornecimento de energia, telefone ou internet.

Esse assunto já é discutido há muito tempo. É um problema que incomoda, traz transtornos e riscos para a população. Caminhões de caçamba alta têm dificuldade para passar em alguns pontos, e já vimos fios serem arrebentados em diversas ocasiões.

Há ainda a questão do embelezamento da cidade. Não há dúvida de que Brusque ficaria muito mais atrativa sem essa montanha de fios que cobre as ruas, poluindo visualmente o município. Dessa forma, é uma medida que precisa ser apoiada integralmente.

No entanto, a iniciativa já foi sugerida em outra oportunidade, mas infelizmente não prosperou.

Capitaneada pelo empresário Aliomar Luciano dos Santos, ex-presidente da Acibr entre 2005 e 2009, a ideia era fazer isso somente na área central de Brusque. Houve visitas da Celesc, apresentação de projeto e todos os trâmites para dar andamento à proposta, que não prosperou.

Na hora de efetivamente colocar em prática, não houve a adesão da Celesc, que agora está novamente envolvida nas conversações. Talvez, dessa vez, a proposta tenha o fôlego necessário para sair do papel. Caso contrário, será mais uma requisição frustrada.

A intenção da prefeitura é, assim como Jaraguá do Sul, elaborar um termo de cooperação com a Celesc e com esses prestadores de serviço do município que envolvem fiação, ou seja, operadores de telecomunicações e de energia da cidade. Para isso, precisará contar com a vontade de fazer dar certo por parte de todos os entes envolvidos.

Com certeza, Brusque merece uma cidade limpa e organizada, com os fios subterrâneos, para ter um visual mais agradável e também mais funcional, e somente com planejamento e perseverança será possível tirar esse sonho do papel.