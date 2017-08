Festa de Azambuja acontece neste fim de semana em Brusque

O terceiro fim de semana de agosto, em Brusque, é sempre marcado pela Festa de Nossa Senhora de Azambuja. O evento é reconhecido pelas missas, romarias, gastronomia e pelas tradicionais barraquinhas.

Neste sábado e domingo, 19 e 20, quem prestigiar a festividade poderá desfrutar de churrasco, cachorro-quente, cuca, além de música e das opções de compra. Há os que também chegam ao Vale de Azambuja para pagar e fazer promessas.

A programação tem início às 19h de sábado, com uma missa no Santuário Nossa Senhora de Azambuja. Após a celebração, ocorrerá uma procissão no morro do santuário com queima de fogos. A festa prossegue com serviço de bar e cozinha. No domingo de manhã acontecem mais duas missas, às 7h30 e às 10h. A partir do meio-dia, as celebrações ocorrem de hora em hora, até as 19h. A festa, porém, prossegue normalmente no decorrer dos atos litúrgicos.