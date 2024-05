Festas de igreja e muito mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

1. Corrida da Apae

A 2ª Corrida da Apae acontece no domingo, 19, em Brusque. O evento chegou a aproximadamente 1,4 mil competidores inscritos. Serão realizadas provas com trajetos de 3, 5 e 10 quilômetros, além de uma corrida para crianças. O local de partida acontece na sede da Apae, no Jardim Maluche, e a corrida está programada para acontecer às 7h.

2. Festa de Maio

A tradicional Festa de Maio, promovida pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Brusque, ocorrerá no sábado, 18, e domingo, 19, no Centro Evangélico, que fica no Centro. A expectativa é de que em 2024 cerca de 1,5 mil a 2 mil pessoas passem pelo local nos dois dias de evento. Haverá música ao vivo e diversas opções gastronômicas para a população, como churrasco, pratos quentes, cachorro-quente e bebidas.

3. Festa de igreja

A Paróquia Santa Teresinha, que fica na rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha, em Brusque, realiza neste fim de semana eventos em honra à Nossa Senhora de Fátima. Nesta sexta-feira, 17, acontece a última missão do tríduo, às 19h30. Já no sábado, 18, uma missa solene acontece às 19h. Na sequência, será realizado um bingo, com roda da fortuna, cachorro-quente, churrasco e pastel.

No domingo, 19, serão realizadas missas às 7h e às 10h, a última com a coroação de Nossa Senhora. Na sequência, haverá almoço festivo com roda da fortuna e música ao vivo.

4. Café colonial com bingo

Neste sábado, 18, a Apae de Guabiruba realiza mais uma edição do seu tradicional café colonial com bingo. O evento ocorre a partir das 13h, na sede da entidade, que fica na rua Paulo Kormann, no bairro Centro. O preço do café colonial é R$ 38, para adultos, e R$ 19 para crianças de 6 a 12 anos. As cartelas do bingo custam R$ 2. No local, o pagamento será somente em dinheiro.

5. Concerto no IFC

O IFC de Brusque promove nesta sexta-feira, 17, o concerto História do Tango, com Duo Girardello e Pofahl. O evento começa às 19h30 no auditória da instituição. A entrada é gratuita.

6. Batalha de rap

Neste domingo, 19, às 14h30, acontece uma batalha de rap na quadra da Escola Básica Municipal Professora Anna Othília Schlindwein, no Guabiruba Sul. O evento será gravado e irá virar um documentário chamado “As Vozes Negras do Beat: Primeira Batalha do Dragão”. Oito MC’s irão participar da batalha. O projeto é idealizado pela produtora cultural Antônia Garcia. O evento é de classificação livre e contará com uma intérprete de libras simultânea. A gravação da batalha servirá como material para o documentário produzido pela produtora audiovisual de Brusque Rejected Tapes.

