eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu és filho de quem?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu não quéx comprar uma rifa da capela tal?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

teu vô não trabalhou na fábrica da (Renaux, Schlosser, Buettner)?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu chegasse a ir na cachoeira do Minella e na Lagoa Sem Fim ?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

por que vocês gostam tanto de churrasco temperado no limão, cebola e sal?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu vais descer pra praia final de semana?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu lembras do Pavilhão da FIDEB?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

é verdade que a cidade de vocês é a cidade que mais cria marrecos no Brasil?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

por que vocês falam Bruxqui com xis e não Brusssssque com ésse?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu conhece o Luciano da Havan, então mostra uma foto com ele?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

quantas vezes tu já fosse pra madre paulina a pé?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu não queres ser festeiro da Igreja tal? teu pai e tua mãe sempre foram e tu não queres nada com nada, né, seu jaguara

A melhor idade

Viagem de avião essa semana, um senhor sentado ao meu lado, na poltrona do corredor, na outra poltrona do outro lado do corredor estavam sentados a sua esposa e mais um casal de amigos, da terceira idade como ele, todos mais de setenta anos tranquilamente. O WhatsApp dele estava aberto com aquela fonte de letra tão grande que até o piloto lá na frente da aeronave conseguia ver o que ele estava escrevendo. Óbvio que vejo uma mensagem de “Bruna filha” na tela…

“pai e aí como está a viagem?”

E a resposta dele vem bem rápido:

“viajar com velho é uma merda!”

É, errado ele não não tá…

O chatão das fake news

Você também tem aquele seu amigo ou parente ou apenas um conhecido seu que não pode ver uma fake news que já quer passar pra frente? Faça o seguinte, a cada situação dessas prove para ele que ele está divulgando informação inverídica e veja ele passando vergonha atrás de vergonha até parar com isso. Funciona tá, já fiz!

Peruca versus corega tabs

Uma pergunta: é verdade que a quantidade de gente careca que está ficando cabeludo só não é maior ainda que a turma do dente feio que está colocando aqueles novos de porcelana Schmitt que são mais brancos que a camisa do uniforme de gala branca do colégio que a mãe engomava e botava pra quarar no varal? Pode isso, Arnaldo? Falando nisso, ultimamente o que venho recebendo de ligações de Clínicas Odontológicas oferecendo tratamento aqui em Brusque não está no gibi. Acho que patrocinar aqui o Papo de Bar dá mais resultado, fica a dica!

Bastante molho

Chegando o frio, por acaso tem coisa melhor que uma carne ensopada de panela com polenta ou aipim ou batata ou tudo isso junto, feito no fogão a lenha? Olha… todos os boletos do mês pagos, talvez chegue perto, mas acho que não! Quem fizer, me convida que “vou querer”, como diz o mineirinho lá do Instagram.

Duas notícias dessa semana e o comentário do Estagiário do Papo de Bar

Moraes solta cúpula da PM no 8/1 e mantém presos militares do 2º escalão.

Comentário do Estagiário do Papo de Bar: Olha Lauritx, até que nessa aí ele foi bem demais, porque era capaz desses militares irem pro Rio Grande do Sul atrapalhar a turma que está ajudando lá.

Por que algumas comidas saem quase inteiras no cocô? Problema está na mastigação.

Comentário do Estagiário do Papo de Bar: O milho, por exemplo, se aproveita pouco os nutrientes, você vê a olho nu.

Estão?

Pergunta: o MST não está atuando na enchente no Rio Grande do Sul? Ah, eles só gostam de terra, água não interessa.

SUDERJ informa

Substituição na Petrobras

Sai: Prates

Entra: Magda

e o meme já está pronto:

Cala a boca, Magda!

Broxa

A imagem das forças armadas que já tinha sido bem arranhada depois dos episódios do 8/1, agora com esses acontecimentos no Rio Grande do Sul, vai precisar de uma boa pintada. E não pode ser com tinta de pintar meio-fio.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Coronel Moacir Gomes

Ribeiro, Aguinaldo Kormann, André Montibeller, Eduardo Dalcégio Schlindwein,

Felipe Staack, Valério Crespi, Paulo Roberto Montenegro de Oliveira, Glauco

Bianchini, Ricardo José Silveira, Germano Staack, Luciano Groh, Pipo Albrecht, Taylor

Jung, Nilsinho Wiemes, Júnior Cabelereiro, Leo Facchini, Jimmy Pereira, Catrin

Reddiga, Marquinho Staack e pro Arthur Zendron. Fiquem com Deus e ótimo final de

semana!

Sabedoria Butecular

Existe gente que brilha, mas o bom mesmo é gente que ilumina