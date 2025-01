Festival de Verão acontece neste fim de semana em Brusque; confira programação

Acontece nos dias 24, 25 e 26 de janeiro o Festival de Verão em Brusque, no pavilhão da Fenarreco. O evento, gratuito, reúne diversas cervejarias artesanais e food trucks da cidade.

Conforme a organização, não é preciso pagar para entrar no festival, mas a organização solicita que seja entregue um quilo de alimento não perecível. Na festa, não serão distribuídos copos plásticos para bebidas, desta forma, os participantes poderão comprar o copo do festival por R$ 10 e utilizá-lo durante os dias. Não haverá reembolso pelo copo.

Nerio Kosenhoski, proprietário da Golden Bier e organizador do evento, explica que visitantes poderão fazer o pagamento dos alimentos via Pix ou cartão de crédito/débito, já se preferirem pagar com dinheiro físico, é preciso comprar o cartão de consumo da festa, que custa R$ 10, e abastecê-lo com a quantia desejada. Após o consumo, caso o visitante queira devolver o cartão, ele pode ter o reembolso do valor pago.

Com a venda do churrasco, será possível almoçar e jantar no local. O prato será vendido por R$ 100 e servido com acompanhamentos. Mas além dele serão vendidos diversos outros tipos de alimentos, por meio dos food trucks, além das 11 cervejarias participantes.

Shows e espaço kids

O Festival de Verão traz também uma série de shows ao vivo com as bandas Minuano, Celebration, Dick Vigarista e NBLA. Além do DJ Gilson Machado, Raul Carneiro, Joni Lopes, Adrimel, Anderson Silva e o grupo Azaração. Confira a programação das apresentações ao final da matéria.

Para as crianças, haverá um parque infantil com brinquedos infláveis ao lado da área de alimentação. Será permitida a entrada de pets no evento.

Apresentações

Sexta-feira, 24

Abertura – 18h

Dick Vigarista – 20h

NBLA – 22h30

Sábado, 25

DJ Gilson Machado – 11h

Raul Carneiro – 15h

Banda Celebration – 18h30

Joni Lopes – 22h

Grupo Minuano – 00h

Domingo, 26

DJ Gilson Machado – 11h

Festival Sertanejo – a partir de 12h

Pagode com Azaração – 17h

Cervejarias do festival

Agnus Cervejaria

Golden Bier

Faroeste Beer

Cervejaria Brusque

Cervejaria Cequattro

Zehn Bier

Cervejaria Kiezen Ruw

Das Bier

Cervejaria Otto

Ponto Guigor

Spik Craft Beer

