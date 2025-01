Festival de Verão, pagode e música gaúcha: confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

1. Festival de Verão

De sexta-feira a domingo, 24 a 26, o Pavilhão da Fenarreco será palco do Festival de Verão de Brusque, que reúne gastronomia, música ao vivo e diversão para todas as idades. Com entrada gratuita, o evento contará com 11 cervejarias artesanais, churrasco, food trucks e parque infantil. Na sexta, a abertura é às 18h, e a programação conta com os shows de Dick Vigarista (20h) e NBLA (22h30). No sábado, o evento abre às 11h, e os destaques incluem a Banda Celebration (18h30) e Joni Lopes (22h), seguidos pelo aguardado Grupo Minuano, referência no gênero tradicionalista. Já no domingo, o evento encerra com Festival Sertanejo (13h) e Pagode com Azaração (17h). Acompanhe todas as informações no Instagram oficial: @festivaldeveraobrusque.





2. Sexta de pagode

O Clube Breed promove uma noite de pagode com apresentações de Pagode CDB e Pagode Playlist, nesta sexta-feira, 24. O evento promete muita música e animação. Será a partir das 19h, na avenida Dom Joaquim, 725, no bairro Jardim Maluche. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (47) 9659-0601. Acesse @breedbar_ no Instagram para mais informações.

3. Bailão no Rancho

O Rancho Music Hall, em Brusque, apresenta nesta sexta-feira, 24, o B-Day Jonata Eccel, com show do grupo Campeiraço e DJ Rubinho Owen. A abertura é às 22h e a entrada é gratuita até 23h. No sábado, 25, é a vez do #TendelNoBailão, com entrada gratuita até 22h45 e shows da banda Primeira Dama, às 23h, e Em Off, às 1h30. O Rancho fica na rua Florianópolis, 1426. Reservas pelo WhatsApp (47) 99932-2695. Mais informações no Instagram: @ranchomusichall_brusque.

4. Diversão no Cartolas

O Cartolas Pub, em Brusque, realiza na sexta-feira, 24, a terceira edição do Pagodinho Sunset, a partir das 20h, com shows da cantora Kamila Ferraz, do grupo Deixestar e DJ Arthemyo Dantra. O primeiro gin é cortesia para mulheres até 22h. No sábado, 25, acontece o evento Vem pro Cartolas, com apresentações de Winicius Dinat e da dupla Fábio e Léo Mineiro, além de entrada gratuita para elas até 22h e mais uma cortesia de gin. O Cartolas fica na rodovia Antônio Heil, 5000. Reservas pelo WhatsApp (47) 99990-1247. Mais informações no Instagram: @cartolaspub.

5. Música sertaneja

O Bar do Santinho, em Brusque, promove uma programação especial neste fim de semana. Na sexta-feira, 24, às 18h, tem Sexta Sertaneja com show de Adrimel e gin em dobro até 20h. No sábado, 25, a partir das 18h, é a vez do Sábado Sertanejo, com Fabio e Léo Mineiro e chope em dobro até às 20h. No domingo, 26, acontece o Vem Pra Tardezinha, a partir das 14h30, com Cesinha, Contagia e DJ Arthemyo. Reservas podem ser feitas pelo telefone (47) 99990-1247. O Bar do Santinho está localizado na rua Arno Carlos Gracher, 555, no Centro. Mais informações no Instagram: @bardosantinhobq.

