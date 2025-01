O ingrediente da moda agora entre os metidos a cozinhar é o pistache. Antes era a linguiça Blumenau: tinha risoto de linguiça Blumenau, patê de linguiça Blumenau, macarrão ao molho de linguiça Blumenau, pizza de linguiça Blumenau, nhoque de linguiça Blumenau e até sorvete de linguiça Blumenau eu já vi. Mas agora é o tal do pistache! Pode prestar atenção que tem pistache por tudo, tanto em doces quanto em salgados. Eu sou do tempo que pistache era um sabor de sorvete ali da Sorveteria Cervi, mas agora além de sorvete, tem bolo de pistache, brigadeiro de pistache, trufa (outra coisa que já foi moda!) de pistache, macarrão ao molho pesto de pistache, risoto de pistache, enfim, daqui a pouco vai ter um maluco na Ana Maria Braga fazendo picanha com pistache, pode anotar. São as modas, ainda bem que passam rápido!

Mister Magoo

Depois de mais de trinta anos trabalhando na frente do computador, mesmo comendo muita cenoura e formiga que vinha no açúcar, minhas vistas se escureceram, como dizia aquela linda música da dupla Milionário e José Rico, que não era tão bonita assim, vamos ser sinceros. É amigo, enxergar de perto ficou complicado depois dos cinco ponto zero. Mas se tem uma coisa que eu não me conformo é que com toda a tecnologia que existe no mundo nenhum maluco ainda inventou uma lente de óculos que não fique suja, ou uma lente de óculos autolimpante, como um desembaçador de vidros que existem nos carros. É espantoso isso ainda não ter sido inventado até porque os maiores CDFs do mundo (cientistas, inventores, pensadores, filósofos, jogadores viciados em baralho, etc) usam óculos e alguns usam até aqueles fundo de garrafa. Impensável que ainda não inventaram nada para isso e continuem com a recomendação de passar detergente, pano limpo e depois pra finalizar aquele paninho de tecido que vem junto com os óculos. Outra coisa é a seguinte: como é caro óculos, né ô! Tás é doido! Só não vê quem não quer (com duplo sentido)!

Braços cruzados

Se tem uma coisa que eu não entendo é essa moda dos corretores de imóveis de (usarem calça colada de pescador e sapato do aladin sem meia) espalhar outdoors pela cidade com a foto deles, ao invés de colocarem uma foto de um imóvel ou empreendimento que estão vendendo. Pior é que tem umas fotos de uns aí que o cara tinha que tomar um simancol, né ô! Nem o photoshop da NASA dá jeito. Será que não tem um amigo que chega e dá um toque? Fica a dica.

Serra Pelada

Como a obra da Ponte do Maluche fica perto da minha meia água, volta e meia dou uma de nariz de folha e vou ali dar uma espiada no que está acontecendo, principalmente por ser um interessado no assunto, já que para levar meus filhos ao colégio, a partir de fevereiro, terei que dar um balão legal tanto na ida quanto na frida. Mas enfim, é uma obra necessária e temos que ter paciência! Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente, eu (e toda a torcida do Bruscão!) achava que ali deveria ter um monte de gente trabalhando, tipo aquelas imagens que se via antigamente na televisão, do pessoal trabalhando lá na Serra Pelada, aquele formigueiro de gente, mas que nada, parece o jogo daquele time lá que não vai quase ninguém. Bom, eu já apostei no bolão do Kríga e acho que a obra não fica pronta até final de fevereiro, mas vamos torcer e acreditar, porque se tem gente que acredita em quem divulga o jogo do tigrinho porque não vamos acreditar nas promessas da prefeitura, não é verdade!?

Big Pamonha Brasil

Falando em jogo do tigrinho, todo mundo que se sentiu lesado pela influenciadora Blue Hair vai poder ir até o Ministério Público pedir para ser ressarcido do seu prejuízo. Olha, eu achava que o certo mesmo era cada um desses pamonhas ter a sua foto divulgada juntamente com o valor que deu de graça para esse pessoal, para poder passar uma vergonhazinha e quem sabe, nunca mais querer jogar nessas porcarias. Mas tudo leva a crer que continuarão fazendo a mesma coisa jogando no tigrinho, no leãozinho, no burrinho ou em qualquer outro jogo maluco desses que existem por aí. Por isso o certo seria pegar esse dinheiro que será apreendido nessa operação e destinar para outras instituições porque afinal de contas “joga quem quer”!

Detalhes tão pequenos…

Eu, como todo pobre (sem duplo sentido!), tenho aquele costume de domingo logo após o almoço dar uma volta pela cidade, pelas áreas mais nobres para dar uma olhada nas casas e empreendimentos do pessoal mais abastado, digamos assim. Muita gente faz isso que eu sei, tá! Mas você sabia que existem detalhes que você vê nessas casas que dá pra saber direitinho se o dono era pobre e ficou rico ou se ele tem pedigree mesmo, se ele é daqueles que já nasceu em toalhas de fio egípcio? Um detalhe que não tem erro é você olhar a janela do banheiro da casa do cara e estar lá pendurado aparecendo bem em cima do granito aquele shampoo, o condicionador, a esponja de tomar banho e a gillette que a mulher usa pra raspar as pernas e a zona do agrião. Não tem errada, se você ver isso aparecendo na casa, é pobre que virou rico. E se o shampoo for Colorama e o condicionador for Neutrox, aí é pior ainda, é o pobre que ficou rico e é mão de vaca, a pior raça que tem. É ou não é?

Agora quem manda é o Trump

O que vocês acharam da posse do Trump? Eu achei sensacional! Ah, mas o Trump isso, aquilo e aquilo outro. Certo ele! Ele agora comanda o maior país do mundo, tem que ter estofo para tal e ele não vai ser um boca mole como foi o seu antecessor. Ah Lauritx, mas não tinha nenhum índio na posse dele, não tinha ninguém com o cabelo colorido, não tinha ninguém com tatuagem na cara, piercing no beiço e meia teta fora da blusa, não tinha ninguém com o paletó desconstruído costurado a mão pela estilista do olho azul cega que mora num iglu sem energia elétrica lá no Alaska, não tinha nenhum mexicano com a roupa do Chaves, nem a Roberta Close convidaram, nem a Sol da novela América, cadê a representatividade? Vocês explicam ou eu explico?

Primeira dama de verdade

Isso tudo sem contar a primeira dama americana, Melania Trump. Que classe, né ô! Parece o Flamengo do Jorge Jesus! Dá inveja só de olhar, né!? E nós aqui no Brasil com a pantufa… Por que, senhor?

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro Francisco José Baron Jr (Chico), Tiago Amorim, Júlio Costódio, Jeanzinho Bertolini, Juliano Cervi (Jugarelli) e Celsinho Mafra. Bom final de semana a todos e até sexta que vem!

Sabedoria Butecular

Janeiro: o mês que tem mais boletos para pagar do que dias. Impressionante!