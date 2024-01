Filho de 12 anos salva mãe de ataque de pitbull no bairro Águas Claras, em Brusque

Uma criança de 12 anos foi responsável por salvar a própria mãe do ataque de um cão da raça pitbull. O caso aconteceu na sexta-feira, 12, na rua Paulina Gelatti de Oliveira, no bairro Águas Claras, em Brusque.

O ataque aconteceu no momento em que Rosiane de Souza Ferreira Matos, de 44 anos, estava na entrada do portão da casa onde mora, por volta de 11h, esperando o marido. Ela foi surpreendida pelo pitbull, que é de um vizinho.

“Foi muito rápido. Lembro de estar no portão e quando eu ia pegar minha cachorrinha da raça pinscher, o outro cachorro pulou para cima de mim, em direção ao meu pescoço. Ele foi me mordendo a casa toda, passando pela sala, cozinha e lavanderia”, contou.

Roseane levou mordidas na perna direita, nos braços e no seio esquerdo. Ela lembra da coragem do filho, Samuel Augusto, que pegou uma vassourada para enfrentar o cachorro e salvar a mãe.

“Meu filho foi um herói porque em uma obra que tem aqui ao lado de casa, tinham dois homens pendurados em cima do muro com medo do cachorro, e não entraram pra me ajudar. Meu menino bateu no cachorro com uma vassoura e conseguiu tirar ele de casa”, relembrou.

Por causa dos ferimentos, a mãe precisou ser encaminhada até o hospital, onde levou cerca de 12 pontos. Tanto o filho, Samuel, quanto a cachorrinha da família, não tiveram ferimentos.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. Segundo Rosiane, o dono do animal foi até a casa dela, pediu perdão e comprou os remédios necessários.

A reportagem não conseguiu contato com o responsável pelo pitbull.

