Filme com Luccas Neto, “Luccas e Gi em: Dinossauros” chega aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Interpretado por Luccas Neto, que atua como Luccas, e Gi Alparone, que interpreta Gi, no filme Luccas e Gi em: Dinossauros, os dois irão embarcar em uma divertida aventura em uma viajem com seus amigos para conhecerem um novo parque de diversões com famosas réplicas de dinossauros. O filme longa está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan

No entanto, a aventura começa mesmo quando o grupo, sem querer, descobre os terríveis planos de uma cientista ambiciosa que quer trazer os dinossauros de volta à vida, custe o que custar.

Com a ajuda de um paleontólogo e de dois agentes da CIA, Miguel (Júlio Levy) e Pereira (Alan Rocha), Luccas precisará correr contra o tempo e fazer de tudo para salvar a irmã das garras da vilã, que planeja usar a garota como cobaia para suas terríveis experiências.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1



LUCCAS E GI EM: DINOSSAUROS

Dublado / 14h30

DIVERTIDA MENTE 2 (3D)

Dublado / 20h

MEU MALVADO FAVORITO 4 (3D)

Dublado / 20h

CINE GRACHER 2



DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30 e 21h15

LUCCAS E GI EM: DINOSSAUROS (3D)

Dublado / 19h

CINE GRACHER 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 16h30

TWISTERS

Dublado / 18h e 21h

Legendado / 21h (apenas nos dias 11 e 14 de julho)

CINE GRACHER HAVAN 1



DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30 e 20h30

UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM

Dublado / 18h

CINE GRACHER HAVAN 2

LUCCAS E GI EM: DINOSSAUROS

Dublado / 16h

DIVERTIDAMENTE

Dublado / 19h

UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM

Dublado / 21h15

CINE GRACHER HAVAN 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 16h, 19h e 21h15

