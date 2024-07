Hospital Imigrantes, de Brusque, apresenta relatório de gestão e anuncia ampliação de serviços e infraestrutura

A direção do IMAS/Imigrantes Hospital e Maternidade de Brusque apresentou nesta semana um Relatório de Gestão, com o resumo dos números e das ações realizadas no hospital desde fevereiro de 2023, quando passou a fazer parte do Instituto Maria Schmitt.

Também foram apresentados os próximos passos do hospital, que vai inaugurar ainda este ano os setores de Oncologia, Mamografia e Tomografia. Além de um Laboratório próprio, cinco novas Salas Cirúrgicas, 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI e uma nova Central de Esterilização.

Relatório

Conforme o relatório, a quantidade de atendimentos/mês realizados no hospital em fevereiro de 2023 era 1.684. Ao longo do primeiro ano esse número cresceu e o IMAS/Imigrantes fechou o ano com 4.223 atendimentos no mês de dezembro e iniciou 2024 apresentando crescimento já no primeiro mês, com 6.869 atendimentos realizados em janeiro.

O mês de abril deste ano, foi o de maior demanda com 9.880 atendimentos realizados, mantendo a média de 9 mil nos meses seguintes.

As cirurgias feitas no hospital também tiveram um aumento expressivo com a gestão do IMAS. Em fevereiro de 2023 foram realizados 194 procedimentos cirúrgicos na unidade Seguindo uma crescente, no mês de julho do mesmo ano foram feitas 621 cirurgias. O período com menor demanda foi agosto de 2023, com o registro de 471 cirurgias realizadas, mais do que o dobro de quando o IMAS assumiu a gestão.

Em 2024, o número de procedimentos cirúrgicos continuou a crescer, passando de 768 em janeiro para 919 no mês de maio.

“Quando nós assumimos, o Imigrantes estava prestes a fechar. Trouxemos o jeito IMAS de ser e de trabalhar. Nos orgulhamos muito do aumento do número de atendimentos e cirurgias, porque são pessoas que foram impactadas positivamente. Por meio de convênio com o Governo do Estado, para atendimentos via Sistema Único de Saúde, conseguimos levar o serviço da saúde para mais pessoas. Com esse contrato SUS, mais particular e convênio, das nossas consultas temos uma conversão de 91% para cirurgia. Ou seja, apenas 9% dos pacientes cirúrgicos chegam de forma espontânea, particular”, destaca o presidente do IMAS, Walmiro Charão Junior.

De acordo com ele, toda a gestão e equipe técnica está muito feliz com os resultados alcançados até agora, bem como com a resposta da comunidade.

“Eu costumo sempre andar pelo hospital e conversar com as pessoas, porque é ali que tenho o termômetro de quem vivenciou o hospital. Salvo para o nascimento de um filho, a ida ao hospital normalmente está associada a situações traumáticas, que nos trazem medo e ansiedade. Ofertar um serviço voltado, principalmente, para o atendimento humanizado, que é um dos nossos pilares, nos deixa muito gratos pelos feedbacks que recebemos. Principalmente, de pacientes que aguardavam há anos por um procedimento e agora podem retornar ao seio da família com a expectativa de uma saúde melhor”, frisa.

Especialidades

A quantidade de especialidades atendidas no hospital também aumentou de maneira significativa, passando de 16 em fevereiro de 2023 para 26 no mesmo mês de 2024.

Atualmente, o IMAS/Imigrantes atende as seguintes especialidades: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia cardiovascular, Cirurgia da cabeça e do pescoço, Cirurgia do aparelho digestivo, Cirurgia geral, Cirurgia pediátrica, Cirurgia plástica, Cirurgia torácica, Cirurgia vascular, Clínica médica, Coloproctologia, Endocrinologia, Endoscopia, Gastroenterologia, Mastologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pneumologia, Pediatria, Radiologia e diagnóstico por imagem e Urologia.

Para acompanhar toda essa evolução, a equipe técnica do hospital também cresceu, passando de 140 profissionais em 2023 para 426 em julho deste ano.

“Oferecemos um leque de especialidades que a população pode contar no Hospital Imigrantes. Para atender tudo isso, tivemos que reestruturar a nossa equipe. Então, além de aumentar a oferta de serviços, também fomentamos a economia do município com mais oferta de trabalho”, comemora Charão.

Com as novas especialidades e ampliação da equipe, o hospital registrou também aumento na taxa de ocupação dos leitos, subindo de 19,96% em janeiro de 2023 para 42,28% no mesmo mês de 2024, chegando a 83,57% em fevereiro. Conforme o relatório, a evolução de ocupação deste ano se manteve na casa dos 50% nos meses seguintes, com 47,79% em março, 55,25% em abril e 51,15% em maio.

Da mesma forma, a evolução da ocupação dos leitos das Unidades de Terapia Intensivas – UTI apresentou aumento expressivo, passando de 9,30% em janeiro de 2023 para 33,8% no mesmo mês de 2024. O relatório aponta que o mês de maior ocupação nas UTIs foi março deste ano, com uma taxa de 83,79%.

O IMAS/Hospital Imigrantes conta atualmente com 145 leitos, que são distribuídos da seguinte forma: 15 para Suporte Ventilatório Pulmonar, 10 Uti Adulto, 10 UTI Neonatal, 21 UTI Pediátrica, 25 Cirurgia Geral, 8 Ortopedia Traumatologia, 14 Clínica Geral, 7 Cirurgico/Diagnostico/Terapeutico, 20 Obstetricia Cirurgica e 15 Pediatria Clinica.

“Durante esta caminhada de pouco mais de um ano enfrentamos obstáculos e cometemos erros, mas estamos sempre atentos para corrigir o rumo e buscar as melhorias dentro daquilo que se apresenta. Temos muito orgulho do que estamos construindo aqui em Brusque. Confiança a gente não impõe, confiança a gente conquista! E com a população de Brusque, assim como nos demais lugares que o IMAS chegou, não foi diferente. Por mais antagônico que seja, nosso objetivo sempre é transformar em um momento leve a experiência dos nossos pacientes no hospital”, completa o presidente.

Leia também:

1. Pré-venda: livro que reúne testemunhos inéditos do Caso Ivo Renaux será lançado pelo jornal O Município

2. Filhote de cachorro é resgatado pelos bombeiros após pular muro e ficar preso por corrente em Guabiruba

3. Embarcação com dois tripulantes desaparece em São Francisco do Sul

4. Identificado jovem de 19 anos que morreu após cair em silo de arroz no Sul de SC

5. Pai de adolescente indaialense vítima do Ninho do Urubu irá integrar audiência pública internacional que clama por justiça

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: