Filme de super-heróis “As Marvels” chega aos cinemas de Brusque; confira programação das sessões

As Marvels é um filme norte-americano que serve como sequência para Capitã Marvel, lançado em 2019 e protagonizado por Brie Larson.

No novo longa, a Capitã, também conhecida como Carol Danvers (Larson), está de volta para mais uma missão: agora, ela precisa lidar com consequências não intencionais que a levam a carregar o fardo de um universo desestabilizado.

Enquanto tenta resolver o problema, Danvers vai parar acidentalmente em um buraco de minhoca anômalo, que faz com que seus poderes acabem entrelaçados aos de outras duas heroínas.

Envolvidas em um misterioso fenômeno que faz com que elas troquem de lugar sem entender a causa para tal, nascem As Marvels: a superfã Kamala Khan (Iman Vellani), também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha afastada de Carol, a capitã Mônica Rambeau (Teyonah Parris), que agora trabalha como astronauta do programa S.A.B.E.R.

As Marvels está disponível em sessões dubladas em 3D, 2D e legendadas no Cine Gracher do shopping e da Havan.

