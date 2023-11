Filme de terror, O Jogo da Invocação chega aos cinemas de Brusque: confira programação

Em O Jogo da Invocação, um grupo de adolescentes de Salem descobre uma faca amaldiçoada que libera um demônio, que os força a jogar versões horríveis e mortais de jogos infantis onde não pode haver vencedores, apenas sobreviventes.

Na trama aterrorizante, Billie (Natalia Dyer) e Marcus (Asa Butterfield) são irmãos que se envolvem no jogo demoníaco e perigoso que acaba indo longe demais. A família acaba destruída após os filhos participarem da brincadeira demoníaca.

A história do longa então acompanha a família de Salem e seus personagens que se envolvem com a entidade maligna, cujo objetivo é brincar com suas vítimas até a morte.

O Jogo da Invocação está disponível em sessões dubladas no Cine Gracher da Havan.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

NINA – A HEROÍNA DOS SETE MARES

Dublado / 14h45

NAPOLEÃO

Dublado / 17h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 02, e 05/11)

CINE GRACHER 2

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

Dublado / 19h

CASAMENTO GREGO 3

Dublado / 21h15

AS AVENTURAS DE POLIANA

Dublado / 21h15

CINE GRACHER 3

JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E SERPENTES

Dublado / 16h e 19h30

CINE GRACHER HAVAN 1

O JOGO DA INVOCAÇÃO

Dublado / 16h e 18h

NAPOLEÃO

Dublado / 16h e 20h

Legendado / 20h (somente no dia 03/11)

CINE GRACHER HAVAN 2

AS AVENTURAS DE POLIANA

Dublado / 16 e 19h

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – O PESADELO SEM FIM

Dublado / 21h15

CINE GRACHER HAVAN 3

OS TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

Dublado / 15h

JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E SERPENTES

Dublado / 17h e 20h30

