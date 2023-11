VÍDEO – Homem é detido por seguranças após chutar objetos de banheiro e dar soco em ônibus no Terminal Urbano de Brusque

O jornal O Município recebeu um vídeo nesta quarta-feira, 29, que mostra um homem visivelmente alterado dando um soco em um dos ônibus do terminal urbano, no Centro de Brusque. Por outro ângulo, o homem está no chão com as mãos atadas com um cinto.

Segundo informações do setor de patrimônio do município, existe a suspeita de que o homem teria furtado um morador antes de ser controlado e detido no terminal.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Militar se fez presente no local, porém, após o homem ter deixado o terminal pela primeira vez. O soco no ônibus aconteceu após um dos motoristas expulsá-lo do veículo. Pouco tempo depois de deixar o terminal, o homem voltou e começou a chutar objetos do banheiro do espaço.

Detido

Existe uma outra informação, ainda não confirmada, de que um suposto policial que estava fora do horário de trabalho viu a cena e imobilizou o homem com a ajuda de seguranças do terminal. A PM foi chamada novamente após imobilização do homem, porém, após 1h30 de espera, os seguranças decidiram soltar o homem.

Questionado, o comandante da Polícia Militar de Brusque ainda não se manifestou sobre a ocorrência e disse que vai verificar a existência da ocorrência. O jornal deixará o espaço em aberto e atualizará esta notícia assim que houver uma resposta por parte do comandante.

Assista ao vídeo:

