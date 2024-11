Final do Futebol Amador de Guabiruba tem jogo de ida neste domingo

O Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba chega à sua grande final às 9h15 deste domingo, 10: Olaria e 10 de Junho começam a definir o campeão com jogo de ida, a ser disputado no estádio Carlos Nuss, no Centro. A partida de volta será realizada no domingo seguinte, 17, também às 9h15, no estádio Orlando Westarb, do Olaria.

Nas semifinais, o 10 de Junho eliminou o atual campeão, São Pedro, fora de casa, com 7 a 6 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal e o 1 a 1 do jogo de ida. A equipe tenta seu primeiro título desde 2001.

O Olaria teve bem menos problemas para conquistar a vaga na final, aplicando nada menos que 9 a 1 sobre o Continental, jogando em casa. Na primeira partida, no bairro Lageado baixo, o time da Guabiruba Sul já havia vencido por 3 a 1.

Olaria e 10 de Junho se enfrentaram na primeira rodada da competição, com vitória do time do Centro fora de casa por 2 a 1.

