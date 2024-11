Campanha da Unifebe vai presentear mais de 600 crianças no Natal; saiba como participar

Mais de 600 crianças de Brusque e região serão presenteadas na campanha Natal Solidário Unifebe. A ação foi lançada pela instituição nesta quarta-feira, 6. Os interessados já podem adotar e transformar o Natal de uma criança, com doação de um brinquedo.

O lançamento da 22ª edição do maior evento de solidariedade da Unifebe teve a presença do Papai Noel e a peça Floquinhos de Algodão, apresentada pelo grupo teatral da Unifebe. O evento foi prestigiado pela comunidade acadêmica e transmitido ao vivo.

“Sabemos que, para muitas crianças, esse será o único presente de Natal. Por isso, deixo aqui o meu convite para que todos se permitam sentir no coração esse espírito de solidariedade e participem conosco”, disse a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, no discurso de abertura.

Como participar

Os presentes, pendurados em forma de enfeite na árvore de Natal, revelam alguns dos nomes das crianças de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino que participam deste ano do Natal Solidário.

No dia 4 de dezembro, as crianças apadrinhadas receberão os seus presentes presencialmente na Unifebe. O evento será realizado no período matutino, às 9h, e vespertino, com início a partir das 14h30.

Os padrinhos que não puderem comparecer devem deixar o presente na recepção da instituição até o dia 27 de novembro. A Unifebe sugere que o presente seja entregue na forma de brinquedo, no valor mínimo de R$ 50 e máximo de R$ 100.

Além das adoções presenciais, a Unifebe disponibiliza um sistema on-line. Os interessados em apadrinhar podem acessar o site natalsolidario.unifebe.edu.br até o dia 27 de novembro.

Experiências

A acadêmica da 4ª fase de Publicidade e Propaganda, Laís da Silva, retirou da árvore o nome de uma menina de 5 anos, de Botuverá. Esta é a primeira vez que a estudante participa da campanha, apadrinhando uma criança.

“Confesso que me tocou muito saber que, para muitas crianças, este será o único presente de Natal e, às vezes, na correria do dia a dia, deixamos de ajudar o próximo e nos esquecemos do quão gratificante é fazer uma ação tão simples que faz tão bem”, afirma a acadêmica.

Desde a primeira fase do curso, o acadêmico da 8ª fase de Administração, Felipe da Silva, participa do Natal Solidário e, neste ano, apadrinhou duas crianças, de 6 e 7 anos, de Brusque e Gaspar. “Participar da campanha é proporcionar felicidade”, considera Felipe.

