Panificadora, bar e clube de Brusque são homenageados na Câmara de Brusque

A Câmara de Vereadores de Brusque entregou em sessão ordinária nesta quinta-feira, 7, três comendas, à panificadora Panissa, ao bar Duda Beli e ao Clube Guarani.

Altamir Panissa, o Neco, fundador da Panissa, recebeu a comenda do Mérito Empresarial pelos 30 anos da panificadora. A homenagem foi proposta por Jean Dalmolin (Republicanos).

O empreendimento iniciou no ano de 1993 e, por meio da oferta de produtos de qualidade reconhecida e um atendimento diferenciado, permanece no mercado no bairro Primeiro de Maio. Neco se emocionou em discurso na Câmara, agradecendo aos seus familiares e funcionários, além dos vereadores.

Osmar Boos, presidente do Guarani, recebeu a comenda do Mérito Esportivo e Cultural em reverência aos 90 anos de fundação, por iniciativa de Deivis da Silva (União).

O clube, fundado em 14 de outubro de 1934, atende cerca de 3,9 mil pessoas, entre associados e dependentes, com várias estruturas esportivas, além de piscinas, sauna, salão de festas, parque infantil, piscinas, etc. Em discurso, Osmar destacou a evolução do Guarani ao longo dos anos e também agradeceu aos vereadores pela comenda.

Já Adalberto Belli Júnior, o Duda Belli, atual proprietário, recebeu a comenda do Mérito Empresarial pelos 40 anos de atividades do Duda Belli Bar, que foi inaugurado em 13 de novembro de 1984, após uma grande enchente em por iniciativa de Adalberto Belli, ex-caminhoneiro e empresário. A homenagem foi proposta por Alessandro Simas (União).

Inicialmente batizado de Duche Lanches, uma junção dos nomes dos filhos do fundador, Duda e Scheila, o bar adotou o nome Duda Belli em 2007, firmando-se como referência como ponto de encontro no Centro da cidade.

Duda fez questão de destacar a iniciativa do seu pai e também agradeceu aos funcionários e clientes pela confiança em quatro décadas de funcionamento.

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: