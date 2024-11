Melhorias no Pavilhão da Fenarreco são apresentadas a organizadores de eventos de Brusque e região

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou uma reunião na quarta-feira, 6, no Pavilhão da Fenarreco, com organizadores de eventos da região.

O encontro teve como objetivo apresentar as melhorias recentes realizadas na infraestrutura do pavilhão, incluindo atualizações nas instalações elétricas, sistemas de combate a incêndio e outras manutenções, para aprimorar as condições de segurança e funcionalidade do espaço.

Durante a reunião, o secretário Valdir Rubens Walendowsky abordou as intervenções feitas e enfatizou a importância da segurança e da eficiência no uso do pavilhão durante eventos. Foram também discutidas as responsabilidades de cada organizador na preservação do local, ressaltando a necessidade de colaboração de todos.

Conforme o Executivo, a reunião teve como objetivo reforçar o compromisso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo em apoiar os eventos locais e promover melhorias contínuas, garantindo que o Pavilhão da Fenarreco esteja cada vez mais preparado para atender às demandas dos organizadores e do público.

