Preview de Inverno da AmpeBr movimenta fabricantes e lojistas em Brusque

O Preview de Inverno da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) movimentou fabricantes e lojistas em Brusque durante nesta terça-feira, 5, quarta, 6, e quinta, 7, no Hotel Monthez.

O evento, realizado há oito anos, é voltado para um número reduzido de compradores e fabricantes e tem como objetivo antecipar as compras da coleção de inverno para as redes de lojas e, consequentemente, garantir a produção das fábricas no período de fim de ano.

Nesta edição, o Preview de Inverno recebeu 14 compradores que puderam conferir as peças de 70 fabricantes de Brusque e região. “O preview é uma antecipação da Pronegócio de inverno, que realizamos em janeiro. Chamamos a coleção um pouco mais cedo para aqueles compradores que têm redes de lojas e assim já conseguem dar início às compras de mercadorias para o próximo ano”, destaca o presidente da AmpeBr, Mauro Schoening.

Ele ressalta que o Preview já se tornou fundamental para os fabricantes começarem o ano com produção garantida.

“Eles conseguem ter um feedback agora e para a Pronegócio de janeiro já podem melhorar algumas coisas. Outro ponto importante é que as fábricas já terão pedidos e poderão começar a produção durante o mês de dezembro. Foi a forma que a entidade encontrou para movimentar a cadeia têxtil nesse período do ano”.

O presidente da AmpeBr afirma que a edição de 2024 do Preview deve ficar dentro da meta estipulada pela entidade, que é a comercialização de 150 a 170 mil peças. “Na rodada de janeiro, vendemos de 700 a 750 mil peças, e no preview geralmente fechamos com uma média de 200 mil. É um número muito bom para as empresas começarem a produzir nesta época do ano”.

Feedback

Josiana Batisti Bittencourt é representante da Specific Jeans, de Rio do Sul. A marca participa das rodadas de negócios da AmpeBr há mais de 20 anos e considera o Preview de Inverno um momento importante para as vendas.

“Conseguimos antecipar nossa produção e começar o ano já com entregas para os clientes. Para nós, faz toda a diferença porque conseguimos ter uma resposta dos lojistas sobre a coleção e chegamos na Pronegócio de janeiro ainda mais confiantes sobre o nosso trabalho”, destaca.

Clientes fiéis

Sílvia Leite Annicchino, da loja Esporte Total, veio de Capivari, no interior de São Paulo, especialmente para o Preview de Inverno. Ela participa das rodadas da AmpeBr há 18 anos e faz questão de prestigiar todas as edições. “Venho em todas as rodadas e também no preview todos os anos. A estrutura é ótima e é muito fácil trabalhar desta forma. Temos todo o suporte da entidade e conseguimos perceber as tendências e adiantar pedidos”.

Jaqueline Lopes, da Calceleve, também considera o Preview de Inverno fundamental para se preparar para as vendas do próximo ano. A rede conta com 19 lojas em Curitiba e, durante o preview, consegue fazer o atendimento dos fabricantes com mais tempo.

“Negociamos com mais calma. Para nós, que compramos em maior quantidade, é excelente porque precisamos de um tempo maior com o fornecedor e fazemos uma negociação mais tranquila. Já realizamos o pré-agendamento das peças que gostaríamos de ver e está sendo bem assertivo”.

69ª Pronegócio

A 69ª Pronegócio acontece de 13 a 16 de janeiro, no Pavilhão da Fenarreco, e apresenta a coleção Inverno 2025. O evento é exclusivo para lojistas e fabricantes de confecção de Santa Catarina. Mais informações: www.ampebrusque.com.br ou (47) 3351-3811.

