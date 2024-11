Vereador propõe que prefeitura estude a construção de pontos de apoio para motoboys em Brusque

O vereador André Rezini (PP) apresentou uma indicação à prefeitura, solicitando a realização de estudos voltados à construção de espaços de espera para motoboys. Ele falou sobre o assunto durante a sessão da Câmara de Brusque nesta terça-feira, 7.

Os espaços seriam locais fechados, contendo estacionamento para as motos, tomadas para recarga de aparelhos celulares, banheiros, bancos para descanso, Wi-Fi gratuito, frigobar, bebedouro de água e micro-ondas, proporcionando um ambiente adequado para os motoboys enquanto aguardam chamados para entregas ou até mesmo quando estão em seus horários de descanso, explica o vereador no documento.

Ele disse que foi procurado por motoboys e citou o exemplo de Sorocaba (SP), onde estruturas similares foram montadas. Outras cidades paulistas, como Osasco e Barueri, também têm esses pontos de apoio.

“Nossa cidade conta com um número expressivo de profissionais no setor de entregas, e esses pontos serviram como espaços de suporte, oferecendo um local adequado e seguro para que possam aguardar os chamados das entregas. Os motoboys desempenham um papel fundamental no dia a dia da cidade de Brusque, garantindo que encomendas e mercadorias sejam entregues com rapidez e eficiência”, justificou o parlamentar.

Rezini também destacou a importância do trabalho dos motoboys na cidade. Ele citou ainda que a ideia está em estágio embrionário, mas que está tentando costurar uma maneira de viabilizar a proposta.

“O prefeito André Vechi achou a ideia fantástica e entendo que é possível sim construir esses pontos de apoio em Brusque”.

