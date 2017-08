Flamengo volta a perder no Brasileirão e cai na tabela

Não foi um bom começo de returno do Brasileirão para o Flamengo. A equipe voltou a perder, desta vez para o Atlético-MG, por 2 a 0, e perdeu posição na tabela. O Galo, que não vivia bom momento na competição, respira mais uma vez e até sonha com colocações mais altas. A partida não contou com bom nível técnico, mas foi premiado o time com mais raça e disciplina para vencer.

Um vilão peruano

O protagonista da má atuação rubro-negra foi o lateral Miguel Trauco. O peruano teve responsabilidade direta nos principais lances da derrota. No primeiro tempo, aos 13 minutos, ele puxou Luan dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Fábio Santos converteu e deixou o Galo na vantagem.

Aos 7 minutos do segundo tempo, Trauco aprontou mais uma. Ele deu um passe errado e, para impedir o contra-ataque iminente, derrubou Marcos Rocha e foi expulso. Aproveitando o flanco esquerdo desprotegido, Luan foi lançado, ganhou de Réver e cruzou, a bola desviou em Rhodolfo e Rafael Moura, livre, finalizou para as redes.

São Paulo 3×2 Cruzeiro

Em jogo alucinante e com duas viradas, o Profeta foi quem decidiu a parada a favor do São Paulo. Hernanes abriu o placar aos 46 do primeiro tempo mas, no segundo, Sassá, duas vezes, marcou para a Raposa e virou tudo. Mas Hernanes estava inspirado, cobrou escanteio perfeito para Arboleda empatar aos 25 e marcou gol de pênalti sacramentando a vitória aos 36. Com o resultado, o tricolor saiu da zona de rebaixamento.

Vasco 1×1 Palmeiras

A partida entre Vasco e Palmeiras foi marcada mais pela vontade do que pelo nível técnico. Tanto que, no primeiro tempo, a bola não balançou a rede – exceto aos 17, quando Luis Fabiano chutou para o gol uma bola que já havia saído, portanto, o lance não foi validado. Guerra foi o primeiro a abrir o placar, aos 31. Jean cruzou para a área e Guerra cabeceou para o gol. O empate veio aos 42 minutos, quando Manga Escobar pegou sobra de escanteio para completar às redes.

Sport 0x0 Ponte Preta

Sport e Ponte Preta, que também disputarão as oitavas de final da Copa Sul-Americana, fizeram jogo fraco na Ilha do Retiro. Mesmo assim, com o ponto no jogo sem gols, o Leão subiu uma posição e derrubou o Flamengo, terminando a rodada em quinto lugar e ainda garantido no G-6. Já a Ponte segue em colocação perigosa, próxima do Z-4.

Série B

Inter vence e se mantém na cola do líder

O Internacional voltou a vencer no último sábado, desta vez jogando contra o Londrina, no Beira Rio, em partida válida pela estreia do returno da Série B. Com gols de Victor Cuesta e Klaus duas vezes, o colorado conquistou o triunfo por 3 a 1 – Bidia descontou para o Tubarão. O Figueirense ficou no 1 a 1 com Goiás no Orlando Scarpelli e segue na zona de rebaixamento do campeonato.