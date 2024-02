Fórum Sindical de Brusque destaca importância das eleições sindicais para fortalecimento do movimento democrático

Nos primeiros meses de 2024, o Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região (Fórum Sindical) acompanhou dois importantes momentos democráticos.

O primeiro foram as eleições sindicais realizadas nos dias 25 e 26 de janeiro no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico, Químicas, Farmacêuticas e de Borracha (SINTIPLASQUI); e no dia 6 de fevereiro, no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Brusque (SINTRAFITE).

Ambos os sindicatos conduziram seus processos eleitorais de forma tranquila, proporcionando a todos os trabalhadores e trabalhadoras associados, a oportunidade de exercerem seu direito de voto.

De acordo com o coordenador do Fórum Sindical, Izaias Otaviano, as eleições sindicais representam um aspecto fundamental para o fortalecimento do movimento democrático e sindical.

É através desse processo que os trabalhadores têm a voz ativa na escolha de suas lideranças e na definição dos rumos de suas categorias.

“As eleições sindicais são um dos pilares da democracia dentro das organizações trabalhistas. É o momento em que os trabalhadores têm a oportunidade de escolher seus representantes, aqueles que irão lutar por seus direitos e interesses”, destaca Otaviano.

O coordenador também ressalta o trabalho incansável realizado pelos sindicatos na administração responsável dos recursos, garantindo que sejam revertidos em benefícios para todos os associados e seus dependentes.

“Os sindicatos de Brusque têm atuado de forma séria e responsável na gestão dos recursos, buscando sempre o melhor para os seus associados. Isso se reflete em benefícios tangíveis para os trabalhadores e suas famílias. Hoje, além da luta sindical, que é a missão dos sindicatos, o movimento sindical de Brusque atua de forma muito expressiva na área de benefícios aos seus associados, especialmente atendimentos na área da saúde, desafogando consideravelmente a rede pública”, acrescenta.

Reconhecimento

Segundo Otaviano, o movimento sindical de Brusque tem sido reconhecido como um exemplo de atuação não apenas em Santa Catarina, mas em todo o Brasil.

A representatividade e a eficácia das ações desenvolvidas pelos sindicatos locais, têm servido de inspiração para outras regiões do país. “Como presidente da Nova Central Sindical de Santa Catarina e diretor da Nova Central Nacional, acompanho os trabalhos no estado e diversas regiões do país e afirmo com certeza o trabalho importantíssimo desenvolvido pelos sindicatos da nossa cidade, há tantos anos. Um exemplo para o país”.

O coordenador do Fórum Sindical aproveita para parabenizar as novas diretorias eleitas dos sindicatos SINTIPLASQUI, sob a presidência de Ednaldo Pedro Antônio, e SINTRAFITE, que será liderado a partir de 2025 por Altair Stofela, desejando sucesso em suas gestões. “Quero estender meus sinceros parabéns e votos de sucesso às novas diretorias eleitas. Que possam conduzir os sindicatos com sabedoria e dedicação, em benefício de todos os trabalhadores e trabalhadoras de suas categorias”, conclui.

“Também quero agradecer aos dirigentes sindicais dos demais sindicatos que atuaram no processo eleitoral do SINTIPLASQUI e SINTRAFITE, colaborando na coleta de votos e garantindo a eficiência e transparência do processo democrático. Esta união junto ao Fórum é fundamental para o fortalecimento do movimento sindical em nossa região”, complementa Otaviano.

