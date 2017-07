Frio intenso chega a Santa Catarina a partir deste domingo

O calor dos últimos dias em Santa Catarina dará lugar a uma massa de ar frio, provocando queda acentuada nas temperaturas a partir deste domingo, 16, em todas as regiões do Estado.

O sábado, no entanto, ainda será marcado pela presença do sol e por temperaturas elevadas, com máximas próximas dos 30ºC, de acordo com a Epagri/Ciram. Mas ao longo do domingo, a previsão é de aumento da nebulosidade nas diferentes regiões de Santa Catarina e a temperatura estrará em declínio, sendo que a mínima do dia deve ocorrer no período noturno, podendo chegar próximo de 0ºC na Serra e no Planalto Sul.

A previsão do órgão indica que a madrugada e a manhã de segunda-feira, 17, deve ser bastante fria. As mínimas devem ficar entre -2ºC e 0ºC do Oeste ao Planalto Sul e por volta dos 9ºC na região litorânea do Estado. O vento sul moderado com rajadas de 50 a 70 km/h aumenta a sensação de frio.

Como essa massa de ar frio também traz umidade, há possibilidade de neve nas áreas mais altas do Estado durante a segunda-feira, principalmente na região de São Joaquim, Urupema, Urubici e Bom Jardim da Serra. “Ainda tem umidade e o frio está chegando. Essa combinação pode resultar em neve entre a manhã e a noite de segunda-feira”, informou o meteorologista da Epagri/Ciram Marcelo Martins.

A partir de terça e quarta-feira, o tempo fica mais seco no Estado, com menos nebulosidade e presença de sol na maior parte das regiões, mas o frio vai se intensificar ainda mais. Para terça, 18, a previsão é de temperaturas baixas, negativas com chance de geada ampla nas áreas altas do Oeste ao Planalto, e próxima de 0°C com geada isolada no Alto e Médio Vale do Itajaí e região de serrana de Florianópolis. No Litoral, o frio também será intenso, com temperatura mínima de 3°C a 6°C, também com chance de geada isolada.

Para quarta-feira, 19, há previsão de geada ampla em Santa Catarina, inclusive nas cidades do Litoral. As temperaturas mínimas devem variar entre -5ºC e -2ºC na Serra, Planalto Sul, Meio-Oeste e Oeste. No Litoral, os termômetros começam o dia marcando em torno de 4ºC.

“Esse frio mais intenso deve permanecer em Santa Catarina entre 10 e 15 dias, o que é normal para esta época do ano, principalmente em julho, que é o mês mais frio do inverno”, explicou Martins. Depois do dia 20, no entanto, a previsão é de que a temperatura volte a subir gradativamente com o deslocamento da massa de ar frio para o oceano.

A Epagri/Ciram orienta a população a acompanhar diariamente a previsão do tempo nos canais oficias do órgão no site ou pelas redes sociais.