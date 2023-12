Fundação Cultural de Brusque divulga o resultado final do Edital da Lei Paulo Gustavo

Na tarde desta terça-feira, 5, a Fundação Cultural de Brusque divulgou os resultados finais da etapa de habilitação documental dos projetos inscritos no Edital da Lei Paulo Gustavo (LPG) no município. Foram cerca de 100 projetos enviados para a LPG.

Os resultados podem ser consultados no portal da Fundação Cultural de Brusque. Agora, os projetos habilitados passarão pela análise de mérito realizada através de banca especializada, contratada através do Edital de Credenciamento 02/2023 FCB.

A Lei destina mais de R$1 milhão para a produção artística e cultural na cidade. A previsão da divulgação do resultado final, bem como do pagamento dos proponentes contemplados e a execução dos projetos aprovados será realizada entre os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Os projetos aprovados terão até 12 meses para sua execução a partir do recebimento dos recursos. O diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot, contou sobre a programação do edital.

“A prorrogação dos editais ajudou muito a chegarmos o mais longe possível, alcançando um número excelente de participantes, com mais de 100 projetos enviados, possibilitando assim que ainda mais projetos qualificados participassem, beneficiando a população diretamente, pois estes projetos serão executados todos com acesso gratuito a comunidade local e regional. Estamos muito felizes pois, esse número supera outros municípios de nossa região, do mesmo porte ou até maiores”, finaliza.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: