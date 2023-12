Câmara sorteia comissão que vai analisar pedido de cassação de Jocimar dos Santos

Os vereadores aceitaram, por unanimidade, nesta terça-feira, 5, a representação do suplente Eder Leite (DC), que pede a cassação do vereador Jocimar dos Santos (DC), preso na última semana acusado pelo próprio Eder por um possível esquema de rachadinha. Ele foi liberado na sexta-feira, 1º, após pagamento de fiança.

Para a votação, Eder foi substituído por um outro suplente, Sidnei Martins, que participou da sessão apenas neste momento.

Na sequência, foi realizado o sorteio da comissão de ética que vai ser responsável pela investigação do caso. Os sorteados foram Nik Imhof (MDB), Rogério dos Santos (Republlicanos) e Jean Dalmolin (Republicanos). Entre eles, será definido quem serão o presidente e relator da comissão.

Repercussões

Diversos vereadores se manifestaram sobre o caso durante a sessão. Patrícia Freitas (PT) parabenizou o vereador Eder pela iniciativa de denunciar e pediu que uma investigação profunda seja realizada.

“Serve como um processo pedagógico para que a comunidade e os políticos fiquem ligados. Acho que ele merece defesa, mas também entendo que a investigação tem que ir além. Até ontem, o prefeito era do DC e o partido tem vários cargos no governo”.

Rick Zanata (Patriota), líder do governo na Câmara, disse que o grupo “não vai passar pano” e que “repudia esse tipo de prática”.

Jean Pirola (PP) disse que prefere esperar a investigação e a manifestação de Jocimar para avaliar o caso. “Não vou me manifestar sobre esse assunto enquanto não ouvirmos o contraditório por aquele que está sendo investigado. Não sou inquisidor e não vou apontar o dedo sem respeitar os princípios constitucionais”.

Eder também se manifestou, lamentando o caso e dizendo que espera que a justiça seja feita.

Natal Lira (DC), presidente do local do partido, lamentou o caso. “É difícil para eu falar, pois sou do DC. O que aconteceu é lamentável, mas temos que dar o direito de defesa. O Jocimar era uma pessoa que eu sempre acreditei”.

