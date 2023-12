Suplente que denunciou Jocimar dos Santos abre pedido de cassação contra o vereador na Câmara de Brusque

O presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 4, para falar sobre trâmites do Legislativo em relação ao pedido de cassação do vereador Jocimar dos Santos (DC). Ele foi preso em flagrante no fim da última semana após ser denunciado pelo seu suplente, Eder Leite (DC), por possível esquema de rachadinha.

O pedido de cassação está sendo feito pelo próprio Eder. Cacá Tavares afirmou que a Câmara vai seguir todos os ritos legais para apurar a investigação.

O suplente deve apresentar ainda nesta segunda um pedido formal de cassação do mandato de Jocimar, que será analisado inicialmente pelo corregedor da casa, Rogério dos Santos (Republicanos).

Após a análise de Rogério, um parecer será apresentado à Mesa Diretora, que depois fará um sorteio para definir uma comissão de ética, formada por cinco vereadores, que vai investigar, ouvir testemunhas e envolvidos e produzir um relatório.

Todo o colegiado, então, vota, após a finalização do relatório, para definir uma eventual cassação. Jocimar teve seu mandato suspenso por 120 dias e, após o fim do período de suplência de Eder, sua cadeira ficará vazia, já que o regimento interno não prevê licença para esses casos.

“Temos todo um rito para ser seguido e faremos isso com transparência. Muita gente nos cobra um posicionamento e já nos pronunciamos na sexta-feira, mas temos que ter cuidado para não dar uma sentença agora. Não é o nosso papel e não é legal. Pedimos paciência porque precisamos seguir o rito legal”, declarou o presidente. Na mesma linha, o corregedor Rogério disse que a casa tratará do assunto “com clareza”.

A prisão

Jocimar foi preso na quinta-feira, 30, e liberado no dia seguinte após pagamento de fiança. Ele está utilizando tornozeleira eletrônica.

A prisão de Jocimar foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em frente a um Banco do Brasil, onde ele estava recebendo de Eder um valor em dinheiro. De acordo com o suplente, o vereador teria solicitado o pagamento de metade do seu salário para que ele pudesse assumir a cadeira.

