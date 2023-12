Motociclista de 24 anos morre após acidente com caminhão na BR-101, no Vale do Itajaí

Um motociclista de 24 anos morreu na tarde deste sábado, 2, após uma colisão com um caminhão na BR-101, em Balneário Piçarras, no Litoral Norte. O motorista do caminhão também se feriu.

Segundo a Arteris Litoral Sul, o acidente aconteceu por volta das 16h30, no km 103, sentido Porto Alegre. Uma motocicleta Honda CG, com placas de Guaratuba no Paraná, colidiu na traseira de um caminhão Mercedes Benz, com placa de Itajaí.

O motorista do caminhão, de 41 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. O condutor da motocicleta, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima não foi identificada. A Arteris Litoral Sul e a Polícia Científica atenderam a ocorrência.

