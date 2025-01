Gabriel Honório volta a campo nove meses após lesão: “feliz pela estreia, triste pela derrota”

O meia-atacante Gabriel Honório voltou aos gramados na quarta-feira, 22, nove meses após uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. A satisfação por voltar a jogar e por estrear pelo Brusque acabou ofuscada pela derrota por 2 a 1 diante da Chapecoense, no Augusto Bauer.

“Apesar da derrota, foi muito bom estrear com esta camisa, depois de um tempo parado, nove meses de lesão. Foi minha reestreia. Feliz pela estreia, triste pelo resultado. Agora, não tem tempo para se lamentar, é focar na próxima partida e buscar o resultado positivo”, afirma.

Seu último jogo oficial foi em 13 de abril, jogando pelo Seongnam, no empate em 1 a 1 com o Bucheon 1905, pela segunda divisão sul-coreana. Ainda com poucos treinos pelo Brusque, Gabriel Honório tem o desafio de atingir sua melhor forma enquanto será utilizado pelo técnico Filipe Gouveia em um elenco reduzido.

“Vamos condicionando durante os jogos, os treinos, no dia a dia. E aos poucos a gente vai voltando ao ritmo normal.”

Sua próxima oportunidade deve surgir já neste sábado, 25, contra o Joinville. A partida começa às 19h, na Arena Joinville. “A gente sabe da nossa capacidade, sabe que é um adversário muito difícil. Mas a gente precisa vencer, então vamos todos em busca disso, com certeza.”

