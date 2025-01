Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carro e caminhão na rodovia Antônio Heil

Uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente entre um caminhão, um carro e uma motocicleta na rodovia Antônio Heil, na manhã desta sexta-feira, 24, em Itajaí. O fato aconteceu por volta das 8h, no sentido Brusque.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu uma moto Yamaha Fazer, de Sapiranga (RS), conduzida por um homem de 31 anos, um Jeep Commander, de Itajaí, conduzido por um homem de 50, e um caminhão VW 24.280, de Itapema, conduzido por um homem de 31 anos.

Conforme a dinâmica identificada pelos agentes, o caminhão seguia pela faixa da direita da rodovia quando cortou a frente do Jeep ao tentar cruzar a rodovia, na altura do quilômetro 10. Desta forma, o carro reduziu a velocidade e desviou do caminhão manobrando para a esquerda, onde acabou colidindo com a traseira da motocicleta.

O condutor da moto ficou em estado grave e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Itajaí pelo Samu. Por conta dos ferimentos, os agentes não conseguiram conversar com a vítima.

Mais informações sobre o acidente não foram divulgadas.

