Saiba quais lojas foram destruídas por incêndio no Centro de Blumenau

O grande incêndio registrado na tarde desta quinta-feira, 23, em Blumenau, deixou um complexo de diferentes lojas completamente destruído.

As lojas destruídas pelas chamas são a Mundo Lolita – voltada para a moda feminina -; a Claro; a Janfer Sport – voltada para moda fitness e praia -; o Mini Café Mami; as Malhas Crispim; a Lotérica Estrela de Ouro; D’Ela Makeup – voltada para o ramo de maquiagem – e a Vanilla – moda feminina e trajes típicos alemães.

Outras edificações também foram atingidas, mas as chamas foram controladas e o danos foram reduzidos pelas equipes dos Corpos de Bombeiros.

Sete horas de trabalhos

A equipe dos bombeiros atuou no combate às chamas e rescaldo durante sete horas. De acordo com o relatório, os bombeiros conseguiram confinar o fogo num espaço restrito de aproximadamente 50 metros de largura, evitando que as chamas se alastrassem pelos demais imóveis vizinhos. O trabalho coordenado chegou a ter oito linhas de ação simultâneas em determinado momento da operação, tanto pela rua XV de Novembro quanto pelo pátio da Igreja Matriz.

Durante o combate, as equipes encontraram várias dificuldades para controlar o fogo, em especial a alta carga de incêndio do local, em razão da grande quantidade de roupas estocadas. Além disso, em razão da fragilidade da estrutura histórica, havia um claro risco de colapso estrutural, o que impediu a ação dos bombeiros no interior da edificação. Por isso todas as ações foram efetuadas pelo lado de fora do imóvel.

Quase 40 agentes

O trabalho reuniu 39 bombeiros militares, comunitários e voluntários, de quartéis de Blumenau, Gaspar, Timbó e Indaial. Além disso, os bombeiros também contaram com apoio de efetivo do Samae, da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal de Trânsito e de brigadistas de edificações vizinhas.

Ao todo, 14 viaturas de bombeiros atuaram na ocorrência, apoiadas por quatro caminhões-pipa do Samae e um caminhão-pipa da empresa Schroeder & Schmidt, de Indaial. Estima-se que essas viaturas utilizaram aproximadamente 250 mil litros de água para extinção completa das chamas e rescaldo.

Curiosos obstruíram serviço

Ainda no relatório, o Corpo de Bombeiros destacou “a total falta de respeito de dezenas de pessoas curiosas e ávidas por registros em imagem que a todo momento tentavam invadir a área de isolamento, inclusive enfrentando os órgãos de segurança que cuidavam da cena”.

Segundo o oficial do dia responsável pelo relatório, essa situação causou enorme estresse às equipes que estavam trabalhando no combate às chamas e que, por diversas vezes, precisaram interromper suas ações para afastar os curiosos dos riscos do local.

Investigação

Após o combate às chamas, o local ficou aos cuidados da Guarda Municipal de Trânsito, que realizou o isolamento da rua XV de Novembro, permitindo apenas o acesso à calçada oposta ao imóvel.

Na manhã desta sexta-feira, 24, especialistas do 3º Batalhão de Bombeiros Militar iniciarão os trabalhos de perícia no imóvel para identificar as causas do incêndio. Segundo os bombeiros, para a segurança dos trabalhos de perícia, a rua XV de Novembro deve permanecer fechada para a circulação de veículos, com o objetivo de evitar distúrbios e trepidações na estrutura durante o serviço.

*Colaborou Eliz Haacke

