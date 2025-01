Três anos após aquisição do terreno, Parque Municipal de Guabiruba ainda aguarda licitação

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), atualizou a situação das obras do parque municipal. A elaboração do projeto do parque será feita por uma empresa contratada via licitação. Além de recursos públicos, a construção deve contar com financiamento privado.

A aquisição do terreno foi feita em dezembro de 2021, e representou o maior investimento com recursos próprios na história do município, no valor de R$ 12 milhões. Até o momento, no entanto, as obras previstar para o espaço ainda não saíram do papel.

Apesar disso, o prefeito afirmou que a Festa da Integração será realizada no parque este ano. A promessa já havia sido feita em 2024, mas não pôde ser cumprida.

O espaço fica localizado entre a rua Orlandina Romani Vicentini e rua Planície Alta, e tem uma área total de 880 mil metros quadrados (m²), com uma área útil de 162,3 mil m², conforme o mapa de zoneamento. O terreno foi dividido em 14 áreas.

Projeto do parque

De acordo com o prefeito, será aberta uma licitação para contratar uma empresa que será responsável pela elaboração do projeto. “Esse projeto a gente quer apresentar à população antes, para que possam saber aquilo que vai ser construído dentro do parque”. Concessões serão abertas para construção do labirinto de mudas e também construção do portal, assim como do restaurante.

Atualmente, as obras no local são realizadas aos poucos. Isso, por conta do alto custo da finalização dos trabalhos, mas também por conta de outras obras de maior prioridade de Guabiruba. Os investimentos do Executivo no espaço acontecem apenas quando se torna viável e quando não há trabalhos prioritários sendo realizados. O prefeito confirmou que os investimentos seguirão por etapas.

Eventos

Além de confirmar a realização da Festa da Integração de 2025 no local, Zirke mencionou também que “vamos ter uma etapa do gaiola do Brasileiro no mês de maio”.

Apesar de não ter confirmado um prazo para a finalização de parte do terreno para a realização da Festa da Integração, Zirke diz que até a data dos eventos, os respectivos locais terão que estar prontos.

“Agora temos que correr contra o tempo para que a gente possa iniciar o quanto antes. Até porque esses eventos já têm data e hora para acontecerem”.

Labirinto de árvores

Após serem adquiridas mudas para formar um labirinto de árvores no parque municipal de Guabiruba, o parque Érico Vicentini, o plantio depende da contratação de uma empresa especializada. O andamento do projeto foi atualizado ao jornal O Município pelo secretário de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Euller Comper.

O projeto é realizado em parceria com a cidade-alemã Karlsdorf-Neuthard, que presenteou o município com um valor destinado à compra de mudas. O presente foi dado em dezembro de 2023, em comemoração aos 60 anos do município.

O secretário afirma que, em novembro do ano passado, foram emitidas as ordens de compras das mudas. O que falta é a licitação para contratação de mão de obra para plantá-las.

Após a licitação ser emitida e o trabalho iniciado, o prazo de finalização do labirinto é de dois a três meses. Além do plantio, também serão instaladas estátuas e placas indicativas. O labirinto terá um acesso ao público.

Euller afirma que o labirinto irá ficar pronto antes do parque municipal, que tem um prazo de finalização a longo prazo. “Ele [parque] vai demandar alguns anos de execução”.

