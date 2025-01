Brusque continua longe de ser confiável neste início de temporada

O Brusque literalmente perdeu para si mesmo e entregou três pontos para a Chapecoense no Augusto Bauer. Foram falhas imperdoáveis do setor defensivo quadricolor que decepcionaram o torcedor e lhe trazem mais preocupações do que esperanças.

O técnico Filipe Gouveia tem sido franco nas coletivas, e isso é um ponto positivo: ele tem reclamado do individualismo exagerado do time. Dentro de campo na quarta, faltou espírito de equipe principalmente depois do erro de Matheus Nogueira no primeiro gol da Chape.

Os três próximos jogos são determinantes para o futuro do time no estadual. As vitórias sobre JEC, Caravaggio e Barra, sendo que duas são em casa, são obrigatórias a partir de agora, sob risco do campeonato começar a virar drama. Sem peças de reposição à altura e sem tempo para treinamento decente, o tempo passa e o time tem dificuldades para evoluir.

Lamentavelmente, o cenário não é nada bom. Vamos ver se algo melhora neste sábado, 25, na Arena Joinville.

Tem que mudar!

No último sábado, transmiti o jogo Brusque x Avaí por uma rádio de Florianópolis e pude sentir na pele o total descaso do Brusque e do Carlos Renaux com as instalações de imprensa para as emissoras visitantes.

O local não tem circulação de ar, ficando sufocante em dias de calor. Além disso, as bancadas são totalmente improvisadas e até o banheiro fica com a porta trancada. Sem dúvida, o Gigantinho tem as piores instalações para rádios de outras cidades. Isso tem que ser resolvido já para quarta-feira, antes que o estádio seja interditado. Pior é ver o jogo de empurra dos dois clubes e nossa cidade sem receber o pessoal da imprensa de fora decentemente.

Assembleia

A próxima quinta-feira será um dos dias mais importantes da história do Brusque, quando acontecem as reuniões que devem definir a mudança do clube para SAF e a análise de uma possível proposta de um investidor. A diretoria montou um conselho sem oposição, o que não deve trazer problemas para a aprovação.

Só penso que o clube precisa ser transparente com a cidade, deixando claro todas as informações sobre o tamanho da dívida, os investimentos e quais as garantias de que o novo projeto será convincente e vencedor. Hoje, pouco sabemos sobre quem são os interessados e quais seus planos. Hoje, não há segurança nenhuma de que essa venda será benéfica ao clube.

