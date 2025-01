Há 25 jogos sem vitória fora de casa, Brusque visita o JEC na Arena Joinville

O Brusque enfrenta o Joinville às 19h deste sábado, 25, na Arena Joinville, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. O quadricolor tem um desfalque importante com a lesão de Mateus Pivô, enquanto o JEC perde o atacante Kennedy. Enquanto o quadricolor mantém uma sequência invicta de 11 jogos sobre o adversário, amarga 25 partidas consecutivas sem vencer como visitante.

Uma possível escalação quadricolor tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão (Yukawa), Ianson, Jhan Torres (Éverton Alemão), Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato (Paulinho); Diego Mathias, Biel, Paulinho Moccelin; Pollero.

A principal dúvida está na lateral-direita. Mateus Pivô sofreu uma luxação exposta no dedo médio da mão esquerda nos instantes finais de Brusque 1×2 Chapecoense, nesta quarta-feira, 22. Portanto, está fora do jogo contra o JEC.

Como Pivô é o único lateral-direito de ofício no elenco profissional, Filipe Gouveia terá que fazer um improviso ou utilizar Shinji Yukawa. O japonês de 20 anos jogou na base quadricolor em 2024 e treina na reserva de Mateus Pivô. Foi relacionado para as três primeiras rodadas do Catarinense.

No departamento médico, continuam o zagueiro Maurício e o atacante Luizinho. Ambos fazem trabalhos físicos no gramado. O meia Robinho desfalca a equipe pelas próximas semanas por lesão muscular.

Mateus Pivô está pendurado com dois cartões amarelos, assim como o ponta Diego Mathias. Não há desfalques por suspensão.

O Brusque tem dois pontos no Catarinense, após empates sem gols com Marcílio Dias e Avaí e uma derrota por 2 a 1 em casa diante da Chapecoense.

Joinville

O Joinville vem de vitória em casa por 2 a 1 sobre o Concórdia nesta quarta-feira, 22. Tem cinco pontos, acumulando também empates em 0 a 0 com Figueirense e Barra.

O atacante Kennedy é desfalque, após sofrer uma fratura da fíbula distal, na região do tornozelo, durante a partida contra o Concórdia. Outra baixa é o meia Júlio César, por lesão muscular.

A equipe não tem pendurados ou suspensos. Uma possível escalação tem Bruno Pianissola; Danilo Belão, Naldo, Guti, Léo Rigo; Breno Santos, Vini Paulista; Keké, Lucas de Sá, Danilo Matielo (João Macário); Cristian Renato.

Anos de invencibilidade

O Brusque não perde para o Joinville desde 23 de fevereiro de 2019: o JEC venceu por 1 a 0 em casa, com gol de Robert, pela 10ª rodada do Catarinense. Desde então, são sete vitórias brusquenses e quatro empates. Neste período, as equipes se enfrentaram nas quartas de final do campeonato em duas ocasiões, com o quadricolor levando a melhor em ambas.

O último encontro entre Brusque e Joinville foi realizado em 4 de fevereiro de 2024, na quinta rodada do Catarinense, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Yuri Mamute abriu o placar para o JEC e Jhemerson empatou em cobrança de falta.

Jejum de quase um ano

A última vitória do Brusque como visitante foi obtida em 28 de fevereiro de 2024: 1 a 0 sobre o GAS, em Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil. Desde então, passaram-se 25 partidas sem vencer na casa dos adversários: 12 empates e 13 derrotas no período, com 16 gols marcados e 41 sofridos.

É o maior jejum do tipo na história quadricolor. O recorde anterior era de 18 partidas, registrado em 1989.

Além disso, o Brusque não marcou um gol sequer nos últimos oito jogos disputados como visitante. O mais recente foi na derrota por 4 a 1 para o Goiás, em 21 de agosto, marcado por Rodolfo Potiguar.

Entre a Série B de 2022 e o Catarinense de 2023, o Brusque ficou 13 jogos sem vencer fora de casa, e tinha uma sequência de nove jogos seguidos sem marcar como visitante. A sequência foi quebrada justamente sobre o Joinville, em 26 de janeiro de 2023: vitória por 1 a 0 na Arena Joinville, com gol de Olávio.

Retrospecto

83 jogos oficiais

25 vitórias do Brusque

24 empates

34 vitórias do Joinville

92 gols do Brusque

120 gols do Joinville

Joinville x Brusque em tempo real

Acompanhe Joinville x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: