Suspeito de tentativa de homicídio no Centro de Brusque é preso no Águas Claras

No início da noite desta quinta-feira, 23, policiais da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque prenderam no bairro Águas Claras um homem suspeito de tentativa de homicídio.

O crime ocorreu no dia 23 de dezembro de 2024, no Centro de Brusque. Na ocasião, a vítima, um jovem de 22 anos, sofreu vários golpes de facão pelo corpo. Ele foi socorrido em estado grave.

Após investigação da Polícia Civil levar ao nome do suspeito, foi expedido mandado de prisão preventiva, que foi cumprido nesta quinta.

A ordem de prisão foi deferida pela Vara Criminal de Brusque no início da tarde, após manifestação favorável do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC)

A prisão ocorreu na rua Augusto Klapoth, no Águas Claras, quando o suspeito desembarcou do seu veículo na via. Ele foi encaminhado ao Presídio de Brusque, onde permanece à disposição da Justiça.

