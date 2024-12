Jovem de 22 anos é atacado com facão em tentativa de homicídio no Centro de Brusque

Na tarde deste domingo, 22, uma tentativa de homicídio foi registrada na avenida Lauro Müller, no Centro de Brusque. Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após sofrer ferimentos de facão.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30 para atender a ocorrência envolvendo dois homens em uma briga. No local, os policiais constataram que um dos envolvidos havia utilizado um facão para agredir o outro.

Conforme a PM, a vítima sofreu lesões graves e foi levada ao hospital por pessoas que estavam no local antes da chegada dos socorristas. Segundo testemunhas, o jovem levou golpes de facão na cabeça e no braço esquerdo, o que fez ele perder muito sangue.

Após a agressão, o suspeito da tentativa de homicídio fugiu a pé pela avenida Getúlio Vargas, em direção ao bairro Azambuja. A Polícia Militar realizou buscas na região e registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

Balaclava e facão

Conforme a PM, uma testemunha apontou que a motivação do crime foi dívida de droga. Outra pessoa que esteve no local relatou a reportagem do jornal O Município que rapaz chegou encapuzado com uma espécie de balaclava e um facão.

Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência. O caso segue em investigação.

