Caminhão quebra e provoca lentidão no trânsito próximo à ponte do Maluche, em Brusque

Na manhã desta segunda-feira, 23 de dezembro, um caminhão quebrou na saída ponte Antônio Nicolau Maluche, popular Ponte do Maluche, em Brusque, causando lentidão no trânsito da avenida Hugo Schlosser, sentido Centro/Guarani

De acordo com a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), o trecho foi devidamente sinalizado. Por volta das 11h, o condutor do caminhão já havia solicitado a remoção do veículo.

A pane no caminhão resultou em tráfego intenso na região, que chegou a ficar parado. O trânsito deve ser liberado após a retirada do veículo. Não foram divulgados mais detalhes sobre a ocorrência.

