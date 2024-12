Motorista é levado ao hospital após capotamento na avenida Beira Rio, em Brusque

Um capotamento foi registrado na noite de domingo, 22, na avenida Bepe Rosa, mais conhecida como Beira Rio, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h.

O acidente envolveu um veículo VW Jetta. Segundo os bombeiros, ao chegar ao local, a equipe encontrou um homem de 24 anos fora do veículo, deitado fora da via. Ele relatava dores na cabeça, embora não apresentasse dor à palpação. Ele também tinha ferimentos de um acidente de moto ocorrido menos de uma semana atrás.

Conforme os bombeiros, a vítima também mencionou dores do acidente anterior, o que dificultou a avaliação dos socorristas. Apesar disso, os sinais vitais estavam estáveis.

Atendimento após o capotamento

Os bombeiros realizaram a imobilização do homem em uma maca rígida e o conduziram ao pronto-socorro para avaliação médica. A Polícia Militar assumiu a responsabilidade pelo local do acidente. As causas do capotamento não foram divulgadas.

