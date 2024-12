Os moradores de Brusque e região, que aguardam ansiosos pela previsão do tempo para a semana do Natal, devem estar atentos a dois pontos principais.

O primeiro aspecto que merece destaque diz respeito ao comportamento térmico, esperado para os próximos dias.

Embora os termômetros indiquem a presença de calor, é importante ressaltar que não há expectativa de temperaturas excessivamente elevadas.

O segundo fator, igualmente importante, está relacionado à previsão de chuvas frequentes.

De acordo com Ronaldo Coutinho, da Climaterra, as precipitações sinalizam ocorrer todos os dias, mas serão intercaladas por períodos de clima seco e algumas aberturas de sol.

Portanto, para aqueles que planejam atividades ao ar livre, é essencial considerar essas condições.

Coutinho compartilhou um boletim meteorológico junto à nossa coluna, e você pode conferir todos os detalhes da nota emitida logo após a foto.

Brusque na segunda-feira.

*Boletim: Climaterra >>

Antes de apresentar a previsão detalhada para a semana do Natal, é importante destacarmos as condições climáticas previstas para esta segunda-feira em Brusque e região.

O dia será marcado por alternância entre nuvens e períodos de sol, com risco de chuvas isoladas, sobretudo a partir da tarde.

Esse cenário exige cautela para quem tem atividades externas planejadas, já que há possibilidade de precipitações rápidas, devido à influência da umidade marítima.

É importante se preparar com antecedência, portanto.

Em relação às temperaturas, não há expectativa de calor excessivo. Os termômetros devem registrar picos abaixo de 26°C, o que proporciona um comportamento térmico mais ameno, em contraste com o calor habitual dessa época do ano.

Brusque na semana do Natal

Avançando para a previsão da semana, as condições climáticas devem seguir com predominância de nuvens, intercaladas por períodos de sol.

A possibilidade de chuvas, especialmente à tarde, estará presente em todos os dias, sobretudo na quarta-feira, com a chegada de uma frente fria.

Para quem pensa em aproveitar o litoral ou atividades em clubes aquáticos e cachoeiras da região, haverá alguns períodos de aquecimento, mas, mesmo assim, sem calor extremo.

A previsão indica que, embora os termômetros possam ocasionalmente se aproximar dos 30°C, é pouco provável que ultrapassem significativamente essa marca.

Na maior parte dos dias, as temperaturas devem se manter abaixo desse patamar, trazendo um clima menos quente do que o habitual para dezembro, especialmente em uma semana de Natal.

Considerações gerais.

Este boletim traz as projeções mais recentes, então fornecidas pelos modelos meteorológicos.

No entanto, vale lembrar que o tempo está sempre sujeito a mudanças à medida que novas informações surgem.

Continuaremos, pois, monitorando as condições e atualizando as previsões para garantir que todos tenham as informações mais precisas e oportunas.

*Com informações: Climaterra.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas então registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta segunda-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

