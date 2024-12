Um motociclista morreu após uma colisão com um caminhão em Indaial na tarde deste sábado, 21.

Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, o acidente aconteceu por volta das 16h15, na rua Dr. Blumenau, na altura do número 8.820, no bairro Encano Baixo.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, o motociclista, que conduzia uma Honda Bros, estava em parada cardiorrespiratória. Um bombeiro que estava passando pelo local iniciou os procedimentos de reanimação antes da chegada das equipes.

Em seguida, as equipes assumiram a reanimação até a chegada da aeronave Arcanjo. O médico da Arcanjo, após avaliação, decretou óbito no local. O condutor do caminhão ficou no local e recusou atendimento pré-hospitalar.

A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal também estiveram presentes no local. A dinâmica do acidente e a identidade da vítima não foram informadas.

