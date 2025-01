Prefeitura de Brusque estuda criar nova área dedicada à gastronomia típica e regional na Fenarreco

A Prefeitura de Brusque promoveu reunião para tratar da ampliação da oferta de gastronomia típica durante a 38ª edição da Fenarreco nesta quarta-feira, 22. Participaram, além de representantes da administração municipal, a Associação Comercial e Industrial de Brusque (ACIBr), e do Núcleo de Gastronomia e Panificação.

O objetivo principal foi definir os primeiros passos para a criação de uma área dedicada à gastronomia e panificação na Fenarreco, destacando produtos típicos e regionais. A iniciativa responde a uma demanda apontada por turistas, que buscam experiências autênticas e sabores locais nas festas de outubro do estado.

Além do tradicional buffet da Fenarreco, a ideia é criar um espaço complementar, voltado para panificação, confeitaria e outros itens típicos regionais. A iniciativa busca diversificar as atrações gastronômicas e proporcionar uma experiência ainda mais rica aos visitantes na Festa Nacional do Marreco.

“Este é um passo importante para a formalização desta parceria, que viria ao encontro dos anseios de toda a nossa comunidade, permitindo que a gastronomia local seja efetivamente representada pela comida daqui e pelas empresas daqui, o que além de engrandecer a qualidade da nossa Fenarreco, ainda proporciona um ganho para a economia local. Estamos confiantes que em breve, os detalhes burocráticos serão acertados e poderemos anunciar para a sociedade mais este importante avanço”, destaca o procurador-geral do município, Rafael Maia.

A proposta, que já havia sido discutida em reuniões anteriores, ganhou impulso após os resultados de uma pesquisa realizada com os frequentadores da última edição da Fenarreco, que apontaram o interesse por opções gastronômicas regionais.

“Um dos focos da Fenarreco, além da música, da cultura, da cerveja, vai ter esse lado também gastronômico para que a gente possa, através da gastronomia, da confeitaria e panificação, ter um atrativo maior ainda para a Fenarreco”, enfatiza o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Valdir Walendowsky.

