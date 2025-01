MP-SC divulga passo a passo para denúncias de vítimas do “jogo do tigrinho”

O Ministério Público de Santa Catarina divulgou que mais de 60 denúncias foram feitas sobre o esquema do “jogo do tigrinho”, que levou à prisão da influenciadora Ianka Cristini. Vítimas procuraram a Promotoria de Justiça, relataram e detalharam os crimes cometidos pela digital influencer e seus associados.

A Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí manteve a prisão preventiva da influenciadora Ianka, indeferindo o pedido de sua substituição pela prisão domiciliar, entretanto, a defesa recorreu e conseguiu o acesso à prisão domiciliar. O marido, Bruno Martins, e uma assessora do casal seguem presos.

Novas denúncias

Por conta das diversas denúncias de, o Ministério Público de Santa Catarina reitera que se caso alguém tenha sido vítima da ação, é possível seguir os passos abaixo para fazer a denúncia

1. Entrar em contato com o número (47) 99165-2791, pelo aplicativo WhatsApp;

2. Informar seus dados: NOME COMPLETO, ENDEREÇO, CPF ou RG, encaminhando cópia do respectivo documento;

3. Informar a DATA e o LOCAL dos fatos (onde estava no momento do acesso a plataforma de apostas);

4. Indicar, de forma expressa, se deseja representar criminalmente contra a autora do delito;

5. Fazer um BREVE RELATO dos fatos, informando qual foi seu prejuízo;

6. Anexar algum comprovante de pagamento, print ou outro documento que comprove o prejuízo.

