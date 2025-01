Justiça de Santa Catarina determina soltura da influenciadora Ianka Cristini

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) determinou a soltura da influenciadora Ianka Cristini, nesta sexta-feira, 17. Ela permanecerá em prisão domiciliar. A decisão foi assinada pelo desembargador plantonista, Silvio Franci.

O portal NSC Total teve acesso à decisão e divulgou que o pedido de liberação havia sido negado em primeira instância na quinta-feira, 16, mas a defesa recorreu. Segundo o portal, o marido dela, o também influenciador Bruno Martins, e uma assessora do casal, seguem presos.

A alegação foi de que Ianka Cristini é mãe de quatro filhos com menos de 12 anos, sendo dois bebês, e que eles estão em situação de vulnerabilidade. Além disso, a defesa alegou que Ianka e o marido não cometeram crimes violentos ou com uso de ameaça.

Ainda segundo o portal, a decisão que liberou a influencer está em nível 5 de sigilo, o mais alto decretado pela Justiça.

Manifestação da defesa de Ianka Cristini

Uma nota do advogado de Ianka, Mathaus Agacci, foi enviada ao jornal O Município. O documento inicia com a defesa de Ianka, formada por Mathaus, Rogério Nunes, Luiz Ricardo Rodriguez Imparato e Daniele Bezerra dos Santos, lamentando a prisão dos influenciadores.

Após isso, ele afirma que, em análise das investigações, foi visto uma série de incorreções nas premissas adotadas pelos investigadores.

“Uma simples intimação dos representados para depoimento ou até mesmo uma quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático teria demonstrado que não houve prática de qualquer crime.”, diz a nota.

A defesa afirma que Ianka realizava publicidade à plataformas de jogos on-line com autorização do governo federal. “Todos os valores recebidos a título de publicidade foram devidamente declarados à Receita Federal”.

Leia a nota na íntegra:

“A defesa técnica de lanka Cristini, Bruno Martinenghi Martins e Talia Pereira Ribas, representada pelos advogados Mathaus Agacci, Rogério Nunes, Luiz Ricardo Rodriguez Imparato e Daniele Bezerra dos Santos, lamenta que precipitadamente tenha sido requerida a prisão dos seus representados.

Após análise dos autos da investigação, foi possível constatar uma série de incorreções nas premissas adotadas pelos investigadores que respaldaram suas equivocadas conclusões.

Na realidade, uma simples intimação dos representados para depoimento ou até mesmo uma quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático teria demonstrado que não houve prática de qualquer crime.

lanka se limitou a trabalhar como influenciadora digital e realizar publicidades à plataformas de jogos online que estão operando legalmente no Brasil, com autorização do Governo Federal.

Todos os valores recebidos a título de publicidade foram devidamente declarados à Receita Federal e os impostos estão pagos. Todos os bens pertencentes à lanka estão devidamente declarados e são titulados por si e por suas empresas.

Em tempo, a defesa manifesta confiança nos órgãos incumbidos da persecução criminal e no Poder Judiciário, bem como informa que a inocência de lanka, de Bruno e de Talia será reconhecida ainda durante a investigação”

Relação de Ianka Cristini com Brusque

Com mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, Ianka Cristini começou sua trajetória como produtora de conteúdo em 2020, no início da pandemia.

Na época, residia do bairro Primeiro de Maio, em Brusque. Ianka é natural de Camboriú e cresceu em Itajaí.

Os primeiros vídeos de Ianka e das filhas Alana e Ana Clara chegaram a 20 milhões de visualizações. Foram caixinhas de perguntas, que as meninas responderam e fizeram sucesso.

