Com portões fechados, o Brusque enfrenta o Avaí às 16h30 deste sábado, 18, no estádio Augusto Bauer, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Enquanto Rodolfo Potiguar fica fora por conta do cartão vermelho recebido na estreia, Alex Ruan está disponível após ter cumprido suspensão. O quadricolor tenta manter uma sequência que chega a 11 partidas sem derrota para o Leão da Ilha.

A partida não terá presença de público porque o Brusque cumpre uma punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJD/SC). O motivo foi a briga entre torcidas na semifinal do Catarinense de 2024 entre Brusque e Avaí, na Arena Joinville. O quadricolor era o mandante da partida.

A pena seria de dois jogos, mas o quadricolor conseguiu a redução com doação de 20 cestas básicas e a realização de uma campanha contra a violência nos estádios.

Rodolfo Potiguar é a baixa confirmada na equipe brusquense. O volante e capitão foi expulso no empate em 0 a 0 contra o Marcílio Dias, após cartões amarelos por reclamação recebido aos 43 e aos 44 minutos do segundo tempo.

Alex Ruan não atuou na estreia porque cumpria suspensão, mas está disponível para sábado. Ele havia sido expulso com cartão vermelho direto nos instantes finais do jogo de volta da final do Catarinense 2024, em Criciúma.

Um time provável tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Éverton Alemão, Jhan Torres (Alex Ruan); Serrato, Paulinho; Diego Mathias, Biel, Paulinho Moccelin; Pollero (Robson Luiz).

Avaí

O Avaí foi o único time que venceu na primeira rodada do Catarinense: 1 a 0 sobre o Santa Catarina nesta quarta-feira, 15, na Ressacada. Os demais jogos foram empates; o único que teve gols foi entre Caravaggio e Chapecoense: 1 a 1. Criciúma e Hercílio Luz só se enfrentam pela primeira rodada em 19 de fevereiro.

O técnico Enderson Moreira tem condições de repetir a escalação: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, Mário Sérgio; Barreto, Zé Ricardo; Alef Manga, Marquinhos Gabriel, Maurício Garcez (Gaspar); Cléber.

Invencibilidade quadricolor

O Brusque não perde para o Avaí desde 19 de maio de 2021, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Catarinense. O lateral Edílson marcou o gol da partida, realizada no Augusto Bauer.

Desde então, são quatro vitórias do Marreco e sete empates. Os três últimos jogos terminaram empatados. Nos últimos dois, realizados no Brasileiro Série B de 2024, as equipes não saíram do 0 a 0.

No recorte dos últimos 20 jogos entre as equipes, que inicia no primeiro turno do Catarinense de 2019, o Brusque acumula oito vitórias, nove empates e três derrotas contra o Avaí.

Retrospecto

96 jogos oficiais

25 vitórias do Brusque

30 empates

41 vitórias do Avaí

102 gols do Brusque

129 gols do Avaí

Brusque x Avaí em tempo real

Brusque x Avaí em tempo real

