Aumento no número de deputados federais é discutido no Congresso e no STF

Mais deputados 1

Não tem limites a quase sempre maliciosa capacidade criativa dos políticos brasileiros quando em defesa de seus interesses mais mesquinhos, nada republicanos, evidentemente. É o caso, atendendo decisão do Supremo Tribunal Federal, que aumenta ou diminui o número de deputados federais por Estado, com base nos novos dados populacionais do Censo de 2022.

Mais deputados 2

SC, por exemplo, ganharia mais quatro deputados federais além dos 16 atuais. Mas há Estados que não admitem perder representação, como o Rio de Janeiro e vários do Nordeste, onde já há um forte movimento para que, sim, se contemple quem tem direito, mas se mantenha a atual representação dos que perderiam. Caso vença esta proposta, o número de deputados passaria de 513 para 531. Assim, o famoso “jeitinho” permitirá fará com que os Estados que têm direito fiquem em igualdade com os que onde a população caiu. Seis por meia dúzia, afinal.

Mais deputados 3

A mudança de vagas por Estado é consequência de uma ação na Justiça. A proposta de criar vagas recebeu críticas. A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) declarou que o povo não aceitaria aumentar o número de deputados. Rafael Pezenti (MDB-SC), que tem no Congresso um projeto de atualização do número de vagas por Estado, é totalmente contra a proposta.

Supersalários 1

Em seu blog, o jornalista paulistano Fausto Macedo informa que penduricalhos garantiram contracheque de R$ 200 mil (RS 151 mil líquidos) para 29 procuradores e promotores de Justiça de SC em dezembro passado. Supersalário que inclui pagamento de gratificações natalinas, indenizações de férias (que para eles são de 60 dias por ano e que podem ser “vendidas” em parte) e folgas. Os nomes não são divulgados. O valor excede em muito o limite constitucional de proventos dos funcionários públicos, que tem como referência o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (R$ 44 mil).

Supersalários 2

O Ministério Público de SC, que não disponibiliza em seu Portal da Transparência a relação de nomes de promotores e procuradores acompanhada dos salários pagos – apesar de sistematicamente e de forma quase policialesca, fazer idêntica cobrança de órgãos públicos estaduais e prefeituras em especial -, explica que “a remuneração recebida segue o ordenamento jurídico vigente, com o subsídio observando o limite imposto pelo teto constitucional – exceto as verbas indenizatórias, devidamente autorizadas”. Assim vamos nós, humilhados pagadores de impostos!

Raquete

Mentor de Gustavo Kuerten, o técnico de tênis Larri Passos, que mora em Naples, no sudoeste da Flórida, nos Estados Unidos, tem sido assediado pela mídia brasileira acerca do “fenômeno” João Fonseca, de 18 anos, a grande sensação do Australian Open, de onde já foi eliminado. Só tem elogios para sua técnica fluida, onde não faz esforço antes do tempo, além de defender bem e ajustar os pés como poucos, “que faz uma leitura maravilhosa quando a bola sai da raquete do adversário”, disse à “Folha de S. Paulo”.

Excluídos

Apesar de terem demonstrado interesse, os deputados federais Zé Trovão e Daniela Reinher, ambos do PL de SC, ficaram de fora da seleta lista de 10 (eram 30 inicialmente) congressistas que irão para a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segunda-feira. À custa de quem, todos sabem.

Arregou

A direita festeja ruidosamente a revogação da fiscalização do Pix. O senador Jorge Seif (PL-SC), ex-ministro de Bolsonaro, foi às redes sociais para dizer que o mecanismo é uma conquista do governo que serviu. Mas o que realmente nocauteou Lula foi o vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), insinuando as intenções ocultas do governo, que ontem ultrapassava a assombrosas 220 milhões de visualizações.

Poluição sonora

A partir do uso do sonômetro – equipamento de alta precisão destinado à medição de ruídos – é que a poluição sonora passou a ser efetivamente combatida em Balneário Camboriú e resultou em 463 autuações de trânsito entre outubro e dezembro de 2024, a grande maioria por escapamento aberto e pelo uso de dispositivos que aumentam a potência do motor.