Joubert Lungen inicia mandato como vereador em Brusque com foco em saúde e trânsito

O vereador Joubert Lungen (Podemos) pretende focar o mandato em duas áreas: saúde e trânsito. O parlamentar foi eleito em outubro de 2024 para o primeiro mandato no Legislativo brusquense. Ele é da bancada do Podemos, ao lado do vereador Cassiano Tavares, o Cacá.

Joubert nasceu em Blumenau, morou em Gaspar por um período e depois veio para Brusque em razão do novo emprego do pai. Atualmente, ele mora no bairro São João. O vereador concorreu a uma cadeira na Câmara em 2020, pelo antigo Democratas, mas não foi eleito naquela ocasião.

Após as eleições, Joubert foi convidado para trabalhar no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque. Ele exerceu as funções de diretor técnico, diretor operacional e diretor administrativo. O parlamentar foi eleito com 948 votos, sendo o 14º dos 15 vereadores eleitos.

“Eu quero priorizar a saúde. Os serviços melhoraram bastante nos últimos tempos. O Uber da Saúde foi muito bacana. Em minha ‘andança’ pelas ruas, observamos que as pessoas cobram muito melhorias na saúde. Vou cobrar, fiscalizar e sempre pedir explicações”, garante.

Joubert também destaca que defenderá melhorias na infraestrutura dos bairros, bem como pretende atuar por mais qualidade na mobilidade e em ações em prol da diminuição do número de acidentes de trânsito em Brusque. O vereador diz que visitou o Hospital Azambuja recentemente e que chamou a atenção a quantidade de acidentes.

“Há lugares em que os acidentes são impressionantes. Temos projetos sobre essa área que queremos levar para a Câmara para tentar evitar um pouco”, comenta. “A mobilidade de Brusque está muito lenta e um acidente pode ser gerado porque um ‘apressadinho’ pode querer furar o trânsito”, lamenta.

Posição pró-governo

O vereador relata que integra o grupo favorável à administração do prefeito de Brusque, André Vechi (PL). O Podemos, partido de Joubert, apoiou a reeleição do chefe do Executivo na campanha eleitoral. O parlamentar elogia o trabalho desempenhado pelo governo.

“A princípio, somos da situação. Eu gosto da administração do André Vechi. Acho que há falhas, como em todo governo, mas eu participava do governo anterior e sei que, neste governo, temos mais acesso. Hoje, eu estou com o governo. Ele tem uma visão muito boa para Brusque”.

Por outro lado, Joubert faz um apontamento que pode mudar o posicionamento político no Legislativo. O parlamentar diz que, caso o prefeito André Vechi “saia da linha” de pensamento que entende ser adequada, deixaria a base do governo.

