As chuvas intensas que atingem diversas cidades da faixa leste de Santa Catarina nesta quinta-feira, 16, estão provocando transtornos significativos e prejuízos aos moradores.

Em Brusque, os acumulados pluviométricos chamam a atenção, com bairros registrando volumes superiores a 100 mm ao longo do dia.

No centro da cidade, os índices impressionam ainda mais, chegando a 192 mm até as 20 horas, conforme dados apurados.

Diante deste cenário desafiador, muitos moradores manifestam preocupação com o nível do rio Itajaí-Mirim, temendo enchente e outros impactos causados então pelos elevados volumes de precipitação.

Para esclarecer a situação, nossa coluna, em parceria com a rede Groh Estações, buscou informações detalhadas sobre as condições nas cabeceiras do rio, que abrangem municípios como Vidal Ramos, Presidente Nereu e Botuverá.

Chuvas não alteram cabeceiras

Segundo os dados analisados, o panorama nas cabeceiras do Itajaí-Mirim é de completa tranquilidade.

Em Vidal Ramos, os volumes acumulados até o início da noite desta quinta-feira não ultrapassaram 2 mm, evidenciando índices praticamente inexistentes.

A situação se repete em Presidente Nereu, onde os acumulados também permanecem abaixo de 2 mm.

Já em Botuverá, os volumes são ligeiramente superiores, mas ainda assim estão longe de representar qualquer risco para a elevação significativa do nível do rio.

Os índices nesse município então variam entre 20 e 40 mm, números expressivamente inferiores aos registrados em Brusque.

Essa discrepância reforça que as condições no Alto Vale permanecem estáveis, sem motivo para alarme.

Chuvas em números

A tabela abaixo apresenta, de forma clara e detalhada, os volumes de chuva registrados em diferentes pontos ao longo do Vale do Itajaí-Mirim.

Os números confirmam, de maneira objetiva, a alta concentração de precipitação em Brusque, que contrasta significativamente com os índices modestos observados nas áreas do Alto Vale.

Os dados destacados nos campos em azul evidenciam essa discrepância, reforçando que, enquanto Brusque enfrenta volumes expressivos, as cabeceiras do rio permanecem em condições estáveis e sem qualquer sinal de preocupação.

Confira os números detalhados na relação a seguir.

Previsão atualizada após anúncios

Chuvas prosseguem até sexta-feira

Embora as condições nas cabeceiras sejam tranquilizadoras, o meteorologista Leandro Puchalski alerta que o cenário para Brusque e região ainda exige atenção redobrada.

As chuvas persistentes podem trazer volumes adicionais ao longo da noite desta quinta-feira e da sexta-feira, 17, período em que o risco de precipitações expressivas permanece.

Segundo Puchalski, a previsão para o fim de semana aponta para uma melhora gradual nas condições climáticas, com a chegada de temperaturas mais altas.

No entanto, as típicas trovoadas de verão poderão ocorrer, de forma localizada, devido ao aquecimento dos termômetros.

