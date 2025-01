Por conta das chuvas, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Brusque montou um abrigo com capacidade inicial para 40 pessoas na Arena Brusque. Nos primeiros momentos, não foram realizados atendimentos. A secretaria está de prontidão e pode aumentar a capacidade se necessário.

A Defesa Civil de Brusque continua com o atendimento às ocorrências e monitorando a situação. As pessoas que precisarem utilizar o abrigo podem ir diretamente à Arena Brusque.

Recomendações

Para os casos de tempestade, a recomendação é que os cidadãos se protejam em local abrigado, longe de placas, árvores, postes de energia e de objetos que podem ser arremessados. Se não encontrar um abrigo, a orientação é agachar-se com os pés juntos, a cabeça encostada no peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo as orelhas ou apoiadas nos joelhos. Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, é importante que sejam desligados os aparelhos eletrônicos e que não se utilize o telefone. Também é recomendado ficar longe das janelas.

Nos casos de alagamento é importante evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Também evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e ter cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.

Qualquer problema deve ser comunicado à Defesa Civil, por meio do telefone de emergência 199.

