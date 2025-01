VÍDEO – Litoral catarinense sofre com chuvas torrenciais nesta quinta

As chuvas que caem no litoral catarinense e em municípios próximos desde a noite desta quarta-feira, 15, causam transtornos com alagamentos e diversas ocorrências ao longo desta quinta-feira, 16. Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Camboriú, Itapema e Tijucas são municípios entre os mais afetados.

Na capital, o aeroporto teve pousos e decolagens cancelados. A SC-401, principal via de acesso aos bairros do Norte da Ilha, foi tomada pela água, sendo impossível transitar em diversos pontos. Pessoas ficaram ilhadas, algumas precisando subir em seus carros.

A SC-405, acesso ao Sul da Ilha, está submersa, sendo necessário o desvio pela base aérea. Linhas de ônibus foram suspensas e o Hospital Infantil Joana de Gusmão teve estragos pela chuva.

Em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, foi decretada situação de emergência. Mais ao norte, Balneário Camboriú foi muito afetada pelas chuvas, assim como as vizinhas Itajaí, Itapema e Camboriú, que já amanheceram com caos no trânsito e muita água nas vias. A BR-101, no trecho que dá acesso a estes municípios e em marginais, teve pontos paralisados.

No início do dia, Tijucas registrou 144 milímetros de chuva em quatro horas. A quantidade de chuva causou grandes alagamentos, e imóveis comerciais e residenciais foram invadidos pelas águas.

Veja a seguir vídeos e fotos das chuvas desta quinta-feira, 16:

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dea Busato (@deabusato)

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: